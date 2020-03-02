NASA’nın 'uzay otelinin' konaklama fiyatı belli oldu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) uzay oteli projesinden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, uzay otelinde konaklamak ortalama 35 bin dolara mal olacak. Henüz net bir açıklama bulunmasa da Business Insider’ın aktardığına göre ilk turistlerin 2024'te Uluslararası Uzay istasyonuna gelmesi bekleniyor. NASA'dan yapılan açıklamada, modülün inşası için merkezi Houston'da bulunan ABD'li uzay donanımları üreticisi Axiom Space şirketinin seçildiği bilgisine yer verilmişti.









Açıklamada, Axiom Space'in üreteceği modülün ISS'in cephesindeki güverteye ekleneceği ve tamamen özel şirketlerin kullanımına ayrılacağı belirtilmiş, modülün ISS'in ticari potansiyelini arttırmayı amaçladığı vurgulanmıştı. NASA, modülün üretilmesinin ardından Axiom Space ile 2 yılı opsiyonlu 5 yıllık işletme sözleşmesi imzalayacak. Öte yandan şirket sonraki adımda Dünya yörüngesinde müstakil uzay istasyonu kurmayı planlıyor. NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi UUİ'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.