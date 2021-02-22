Nargin Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Nargin Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Tarihte, Türkler açısından büyük acılara sahne olmuş olan bu ada Azerbaycan’da bulunmaktadır. Bakü’nün bir kaç mil uzağında yer almaktadır.

Nargin Adası Nerede?

Nargin Adası, Hazar Denizi’nde yer almaktadır. Hazar Denizi’nin Azerbaycan tarafında yer alan bu ada, Bakü’ye birkaç deniz mili uzaklıktadır. Bakü’nün sahil kısmından sadece 10 km uzaklıkta bulunur. Adanın toplam alanı ise 1,4 kilometredir. Adanın kuzey kısmı ise dik yamaçlardan oluşmaktadır.

Nargin Adası’na Nasıl Gidilir?

Ada Azerbaycan’da bulunmaktadır. Azerbaycan’a ulaşım için iki yol vardır. Deniz veya havayolu ile ulaşım mümkün olmaktadır. Karayolu ile gidecek olanlar Gürcistan veya Nahcivan üzerinden gidebilirler. Fakat yolculuk oldukça uzun sürecektir. İstanbul’dan Bakü’ye ulaşmak yaklaşık 30 saat sürmektedir. Ankara’dan gidecek olanlar için bu 26 saat olacaktır. Doğu illerinden ulaşım tabi ki daha kısa sürecektir.

Azerbaycan’a gitmenin en kolay yolu ise havayolu ile gitmektir. Bakü’ye uçak seferleri bulunmaktadır. Bu seferlerle ülkeye ulaşmak çok daha kolay olacaktır.

Nargin Adası Tarihi

Nargin Adası dendiği zaman tarihin acı dolu sayfaları açılacaktır. Özellikle ada, Türkiye adına çok acıklı bir hikâyeye tanıklık etmiştir. Burası, Sarıkamış’ta esir düşen askerlerin işkence yerinin olduğu ada olarak bilinir. Tam sayı bilinmemekle birlikte, tahmini 10.000 askerin burada can verdiği düşülmektedir. Bakü’nün karşısında bulunan bu ada Hazar Denizinde yer alır. Burası aynı zamanda bölgenin en büyük adasıdır. Adada herhangi bir su kaynağı yoktur ve bitki örtüsü de bulunmaz. Ama ada yılanların çokluğu ile ünlüdür. Bu nedenle Yılan Adası olarak ta anılır.

Burası Ruslar tarafında esir alınan askerlerin konulduğu bir adadır ve adada zehirli yılanlar vardır. Birinci Dünya Savaşı sırasında esir düşen askerler, esir kampı haline getirilen adaya getirilmiştir. Osmanlı Ordusu, 1. Dünya Savaşı sırasında farklı cephelerde savaşmıştır. Pek çok şehit ve yaralının dışında ise yüzlerce askerde şehir düşmüştür.

Askerlerin zorluklarla karşılaştığı cephelerden bir tanesi de Kafka cephesidir. Bu cephede Ruslarla olan savaş 1917 yılına kadar devam etmiştir. Esir alınan askerler ise çeşitli kamplara gönderilmiştir. Bunların içinde ise en korkunç olanı Nargin Adasında bulunan kamptır. Ruslar bu dönemde sadece askerleri değil, sivilleri bile esir almıştır.

Esirlerin büyük çoğunluğu yaşam şartlarının kötü olması nedeniyle ölmekteydiler. Susuzluk, yılan sokması, işkence, açlık veya Rusların öldürmesi ile pek çok askerimiz hayatını kaybetti. Adada esir olanlardan çok azı hayatta kalmayı başarabilmiştir. Bazıları adadan kaçmayı başardılar. Adadan kayıkları organize ederek kaçmayı başaranlar oldu. Orada esir düşen ve kurtulmayı başaranlardan biri de Vecihi Hürkuş’tur. Sarıkamış’ta savaştığı sırada esir düşmüş ve adaya getirilmiştir.

Vecihi Hürkuş, Anakaraya ve oradan da İran’a ulaşıyor. Buradan da Anadolu’ya kaçmayı başarıyor. Daha sonra kaçmayı başaran herkes ise bu güzergâhı kullanıyor.

Nargin Adası Gezilecek Yerler

Nargin Adası herhangi bir şekilde gezilmek amacıyla halka açık değildir. Adada herhangi bir kalınacak durumda yapı bulunmamaktadır. Adaya giriş söz konusu değildir. Ancak özel heyetler izin ile adaya girmişlerdir.

Nargin Adası Konaklama

Ada ziyarete kapalı olduğu için herhangi bir şekilde konaklama söz konusu değildir. Konaklama için yapılmış herhangi bir yapı yoktur. Adada ayrıca su kaynağı bulunmamaktadır. Herhangi bir tabiat örtüsü de bulunmayan bir ada konumundadır.

Nargin Adası Özellikleri Hakkında Bilgi

Adanın tarihte yaşanan acılara tanıklık etmiş olması dışında bir özelliği bulunmamaktadır. Burada Türk askerleri için bir şehitlik yapılması talebinde bulunulmuştur. Türk Hükümetinin yaptığı bu taleple ilgili görüşmeler devam etmektedir. Adada çeşitli türde zehirli yılanlar bulunmaktadır.