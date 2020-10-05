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Myra Antik Kenti'ndeki tiyatro maskları fotoğraf stüdyosu gibi
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 09:36 | Son Güncelleme:

Myra Antik Kenti'ndeki tiyatro maskları fotoğraf stüdyosu gibi

Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Myra Antik Kenti'ndeki Roma tiyatro maskları, doğal fotoğraf stüdyosu oldu. Antik kente gelen yerli ve yabancı turistler, masklar önünde çektirdikleri fotoğraflarla antik kente ziyaretlerini ölümsüzleştiriyor.

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Likya Birliği'nin altı önemli kentinden biri olan Myra Antik Kenti'ndeki antik tiyatroda Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında yürütülen kazılarda, çok sayıda antik tiyatro maskı ortaya çıkarıldı. Mermer üstüne işlenmiş tiyatro maskları, antik kentin girişinin sol bölümündeki gezi alanına yerleştirildi. Özellikle üçlü insan başı bulunan mask, gezi alanının hemen girişine mermer kaide üstüne yerleştirildi. Antik kente gelen ziyaretçileri bu üçlü mask karşılıyor. Üçlü mask aynı zamanda Myra Antik Kenti'nin simgesi haline geldi.

Myra Antik Kentindeki tiyatro maskları fotoğraf stüdyosu gibi



Myra Antik Kenti'ne gelen ziyaretçilerin büyük bölümü, bu üçlü maskın yanında anı fotoğrafı çektiriyor. Bazen turistler, bu mask ile fotoğraf çektirmek için sıra bekliyor. Çekilen fotoğraflar, Türkiye'nin ve Myra Antik Kenti'nin tanıtımına katkı sağlıyor.

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