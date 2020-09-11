Myra Antik Kenti Nerede? Myra Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Myra günümüzde Akdeniz bölgesinde yer alan bir Likya kenti olarak bilinmektedir. Myra antik kenti hem yaz sezonu hem de kış mevsiminde sürekli olarak ilgi gören bir antik kenttir. Akdeniz'in en çok ziyaret edilen tarihi yapıları arasında Myra antik kenti yer almaktadır. Ziyaret saatleri dönemlere göre değişkenlik göstermektedir.

Myra Antik Kenti Hakkında Bilgi

Likya bölgesine inşa edilmiş olan Myra antik kenti alüvyon ovasına kurulmuştur. Myra antik kenti üzerinde günümüzde hala kazı çalışmaları devam etmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde Myra antik kentinde bir tiyatro olduğu gözlemlenmiştir. Yunan kültürünün egemen olduğu görüldüğü bu antik kentte Yunan tanrılarına özgü de buluntulara rastlanmaktadır. Aynı zamanda Myra antik kentinde Likya'ya ait olan iki tane Nekrapol bulunmaktadır.

Myra antik kenti Alüyon tortullarının altında kalmıştır. Roma ve Yunan kültürüne ait olan bu tortullar ve harabeler kentin altında kalmıştır. Verimli ova üzerine inşa edilen bu tarihi antik kent için 2010 yılında da bir kitap yayınlanmıştır. Antik çağ boyunca Myra antik kenti pek çok kez kuşatmaya maruz kalmıştır. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda kuşatmalara ait bulgular da bulunmuştur.

Myra Antik Kenti Tarihi

Myra antik kenti İ.Ö 5. yüzyıldan itibaren varlığını sürdürdüğü bilinen bir kenttir. Likya birliğinin bir tarihi kenti olan Myra antik kenti içerisinde kaya mezarları bulunmaktadır. Myra antik kentinin 2. yüzyıldan itibaren büyük bir gelişim gösterdiği bilinmektedir. Dönemin Likyalılar birliği zenginleri Myra antik kent üzerinde birçok yapıyı inşa ettirmiş ve burada yaşamıştırlar. Bizans imparatorluğu döneminde ise Myra antik kenti bir dini ritüeller için kullanılmıştır. Bundan dolayı bu kentin içerisinde bir de kilise yer almaktadır.

Myra Antik Kenti Nerede?

Myra antik kenti Antalya'nın Demre ilçesinde yer alan bir tarihi antik kenttir. Demre ilçesinin ise Karabucak mahallesinde bulunur.

Myra Antik Kenti Gezilecek Yerler

Myra antik kentinde gezilecek görülecek tarihi yapılar ve dini yerler bulunmaktadır. Öncelikle Yunan kültürüne ait ve Yunan tanrıçalarına özel yapılmış heykelleri ve büstleri bu kentte görebilirsiniz. Bizans döneminde de inşa edilmiş olan kiliseyi de yine Myra antik kentinde gözlemlemek mümkündür. Likya döneminden kalma olan kaya mezarları da Myra antik kentinde görülmesi gereken bir diğer yerler arasındadır.

Myra Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Myra antik kentine giriş ücreti kişi başı 30 TL'dir.

Myra Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Myra antik kentine ziyaret saatleri kış ve yaz dönemi olarak farklılık göstermektedir. Yaz döneminde 08:30 ila 19:30 arası giriş sağlanırken, kış döneminde ise 08:30 ila 17:30 arası kente giriş sağlanmaktadır.

Myra Antik Kentinde Müze Kart Geçiyor mu?

Myra antik kentinde müze kart geçmektedir. Müze kart sahibi olmanız durumunda ücretsiz bir şekilde bu tarihi antik kenti ziyaret edebilirsiniz.