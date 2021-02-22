Mykonos Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Mykonos Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Mykonos, her ne kadar eğlence için tercih edilse de köklü bir tarihe sahiptir. Mykonos adası yunan mitolojisindeki tanrıça Artemis ve tanrı Apollon’un doğum yeri olarak bilinen Delos adasına yakın olmasıyla dikkat çekmektedir.

Mykonos Adası Tarihi

Mitoloji tanrılarının doğum yeri olan Delos adası, M.Ö. 1000’li senelerde İyonlar tarafından ilk önce dini sonra ticari bir yer olarak kullanılmıştır. Daha sonraki senelerde Pers krallığı kurularak 1207’de Venedik, 1537 ise Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Ada halkı 1615’te Mykonos topluluğunu kurmuş, 16. Ve 17. Yüzyıllarda korsanlar ile işbirliği yaparak zenginleşmiştir. Daha sonra Rus egemenliği altına giren Mykonos adası, 1821’de yapılan bağımsızlık savaşı sonrasında 1830’da Yunanistan hakimiyetine girmiştir. 1821’de yapılan bağımsızlık savaşında büyük bir kahramanlık gösteren ve amiral ünvanını kazanan kadın amiral Manto Mavroyenus’un liman bölgesinde bir büstü bulunmaktadır.

Mykonos ya da Türkçe ismiyle Mukene, Ege denizinde bulunan Kiklad Adaları'na bağlıdır ve granitten oluşmuştur. Adanın yüzölçümü 86 km² olmakla beraber 2011 nüfus sayımına göre adada 10.134 kişi yaşamaktadır. Sahil şeridi yaklaşık 89 km olan Mykonos, yunan adalarının en uğrak ve en gözde yerlerinden biridir.

Mykonos’ta Nerede Kalınır?

Mikonos'un gezilecek yerlerinde denizin tadını çıkarabileceğiniz çok güzel kumsallar olduğunu görebilirsiniz. Türkiye'deki gibi Mykonos'ta da birçok güzel otel sahile yakın uygun bir konaklama sağlayabilir. Ancak bu noktalardan adanın merkezine ulaşmak için araç kiralamak gerekebilir.

Mykonos otelleri ile ilgili en güzel şeylerden biri de ada genelinde çok sayıda küçük ve konforlu konaklama seçeneğinin bulunmasıdır. Küçük tatlı bir otel için Villa Kampani'yi ya da Villa Thelgo tercih edebilirsiniz.

Eğer biraz daha uygun fiyatlar arıyorsanız Skyscanner size adadaki bütün pansiyon, motel ve otelleri bulmakta yardımcı olacaktır. Plaj otelleri için Platys Gialos, Ornos, Elio , Psarou, ya da Agias arasından istediğiniz bir tanesinde kalmayı tercih edebilirsiniz. Eğer spa otellerini tercih ediyorsanız Avaton gibi spa hizmeti veren bir otel seçebilirsiniz.

Ada merkezinde kalabileceğiniz gibi sahil kenarı otellerde kalarak da çevrede gezilmesi gereken turistik mekanlara kısa yürüyüşler ile ulaşabilirsiniz.

Mykonos Nerededir ve Nasıl Gidilir?

Mykonos adasına ulaşım Selanik ve Atina aktarmalı uçaklar ile ya da Pire limanından katamaranlar ile ulaşım sağlanabilir. Aynı zamanda Kuşadası ve İstanbul çıkışlı gemi turları ile de Mykonos’a ulaşım sağlamak mümkündür.

Mykonos Adasında Gezmek İçin

Mobilet: Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Mykonos adasında da bu küçük motorlar ziyadesiyle kullanılıyor. Bu seçeneği motor ehliyetiniz varsa tercih edebilirsiniz. Araç kiralama ofislerinin çoğu mobilet de kiralıyor. Aynı zamanda Skyscanner’dan kiralama servislerine ulaşabilirsiniz.

Otobüs: toplu taşıma olarak Ada genelinde otobüs kullanılıyor. Ancak yaz saatlerinde seferler sıklaşsa da yine de tarifeye göre program yapmanız gerekiyor.

Kayık: Ada etrafında bir diğer taşıma modeli ise teknecilik. Başta liman olmak üzere birçok noktada tekne durakları bulunmaktadır.

Mykonos’ta Ne Yenir?

Mykonos adasının geleneksel lezzetleri için Popolo’yu tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda bu mekanda yemekten sonra içeceğiniz Türk kahvesinin keyfine varabilirsiniz.

Eğer biraz daha şık bir restoran arıyorsanız M-eating’i deneyebilirsiniz. Bu restoranın en lezzetli yemeklerinden biri deniz levreğidir.

Geleneksel yunan tavernasını tatmak için ise Kiki’nin Tavernası mekanını seçebilirsiniz. Ancak rezervasyon kabul etmeyen bu mekana gidip sıra beklemeniz gerekmekte.

24 saat açık bulunan Scorpios muhteşem yemeklere sahip. Kafe olarak Madoupas’ı, bar için ise Katerina’s Bar’ı tercih edebilirsiniz.