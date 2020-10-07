Müzelerdeki mutlaka görmeniz gereken 6 eser

Dünyaca ünlü: Çingene Kızı / Zeugma Mozaik Müzesi

Nizip ilçesindeki kazılarda 1999’da ortaya çıkarılan ‘Çingene Kızı’ mozaiği hem Gaziantep’in simgesi haline geldi hem de dünyaca tanınıyor. Kimine göre Büyük İskender, kimine göre ise bir Çingene kızı. Cinsiyeti ve kim olduğu tartışılıyor ama saç örgüsünden dolayı bu adı almış.





Helenistik dönem: İskender Lahdi / İstanbul Arkeoloji Müzeleri

İlk Türk arkeoloğu Osman Hamdi Bey tarafından 1887’de, Yemen’deki Sidon kentinde bulunmuş. Sidon Kralı Abdalonmos’a ait olduğu düşünülen lahit MÖ 4. yy’da yapılmış. İsmi, önyüze işlenmiş, atın üzerindeki Büyük İskender tasvirinden geliyor. Helenistik dönemden bugüne gelmiş en önemli ve özgün bu eseri mutlaka listenize eklemelisiniz.

Uluslararası antlaşma: Kadeş Antlaşması / İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Tarihte bilinen ilk yazılı uluslararası barış antlaşması MÖ 13. yy’da imzalanmış. Hitit Kralı III. Hattuşili ve Mısır Firavunu II. Ramses arasında varılan antlaşma kil tablete yazılmış. Boğazköy’deki kazılarda 1906’da ortaya çıkarıldı.

Doğum anında: Kibele Ana Tanrıça Heykeli / Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Bereket ve doğurganlığı simgeleyen kadın figürü olan Neolotik döneme ait ‘Ana Tanrıça’ heykeli Çatalhöyük’teki kazılarda bulunmuş. İki leopar arasında oturan tanrıça doğum anında ölümsüzleştirilmiş.



Ay tanrıçası: Artemis Heykeli / Efes Müzesi

Yunan mitolojisinde Apollon’un ikiz kız kardeşi olan ay tanrıçası Artemis’in heykeli doğaya hâkimiyeti, bereketi ve uygarlığın koruyucusu olduğunu simgeliyor. Gerdanlığı altında dört sıraya yerleştirilen 15’ten fazla meme bolluk ve bereketi temsil ediyor.







Mitolojik sahneler: Mevsimler Mozaiği / Hatay Arkeoloji Müzesi

Dokuz sahnenin olduğu mozaikte mevsimleri temsil eden kişiler ve mitolojiden sahneler var. MS 2 yy’da yapılmış. Dionysos ve çırağını gösteren sahne mitolojik dönemin kırsal yaşamını ve tiyatroyu şekillendiren tanrının yaşayışını aktardığı için çok önemli…