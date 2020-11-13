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Müzeler şehri Edirne'ye gelecek yıl yeni müzeler kazandırılacak
Seyahat
AA I Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 13.11.2020 - 16:24 | Son Güncelleme:

Müzeler şehri Edirne'ye gelecek yıl yeni müzeler kazandırılacak

Kent merkezinde 9 müzenin bulunduğu Edirne'de gelecek yıl 12 müze daha faaliyete geçecek.

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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Edirne Valiliğini ziyaret etti. Valilikte Yazgı'ya kentte yürütülen müze faaliyetleriyle ilgili bir sunum yapıldı.

Sunumun ardından Vali Canalp ve Yazgı, "Fatih Sultan Mehmet Müzesi" olarak düzenlenmeye başlayan  Saatli Medrese'yi gezdi. Canalp ve Yazgı, Peykler Medresesi, Edirne Devlet Konuk Evi, Necmi İğe Evi, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nı da inceledi.

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İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk bu alanlardaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Vali Canalp, ziyaretlerinde ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Edirne'de yürütülen müze faaliyetleriyle ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yazgı ile değerlendirme yaptıklarını söyleyerek, "Önümüzdeki yıl beraberce çaba ve gayretlerle Edirne'de 12 müzeyi faaliyete geçireceğiz." diye konuştu.

Yazgı da Bakan Ersoy'un talimatıyla Edirne'ye geldiğini belirtti.

Vali Canalp'in kentin turizm alanında hak ettiği yere kavuşması için çaba harcadığını dile getiren Yazgı, "Elimizden geldiğince Sayın Valimizle birlikte güzel Edirnemize, kültür merkezi halindeki bu güzel şehre daha neler yapılabileceğini beraber imkanlar nispetinde yapılacakları belirledik." dedi.

 

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