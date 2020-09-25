Mutlaka okumanız gereken en güzel seyahat kitapları

Türkiye’nin Kültür Hazineleri

Anadolu Ajansı, kültürel ve doğal varlıkların korunması konusunda kamu bilinci oluşturmaya yönelik haberlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan kitapta topladı. ‘Külliye- Medrese-Türbe’, ‘Tarih-Kültür-Doğa’, ‘Kiliseler’, ‘Camiler’, ‘Kaleler’, ‘Antik Kentler’, ‘Açık Hava Müzeleri’ ve ‘Köprüler’ olmak üzere 8 başlığın yer aldığı kitap, Van Gölü’nün ortasındaki Akdamar Adası’nda bulunan Surp Haç Ermeni Kilisesi’nden Trabzon’da dik yamaç üzerinde inşa edilen Sümela Manastırı’na kadar 80’e yakın eser hakkında bilgilere yer veriyor.









Cennet Adaları

Pasifik Okyanusu’nda 15 adacıktan oluşan Cook Adaları’nın en kalabalığı Raratonga (Raro)... Burası insanların rengârenk giyindiği, başlarına kokulu çiçeklerden ve yapraklardan taçlar taktığı, herkesin motorla dolaştığı, neşeli, mutlu insanlar diyarı... Yazar Nilgün Erdem Niord, sekiz yıldır düzenli olarak en az bir ay Raro’da vakit geçiriyor. Dostlarının yüreklendirmesiyle ada anılarını toplamaya karar verdi ve ortaya oldukça renkli bir kitap çıktı. Sayfaları çevirdikçe Pasifik’teki güzellikleri, eğlenceli maceraları ve saklı güzellikleri bulacaksınız.









Ege’yi Gör ve Yaşa

Seyahat yazarı Melih Uslu, ‘Ege’yi Gör ve Yaşa’ isimli kitabında Fethiye, Dalyan, Köyceğiz, Ekincik, Akyaka, Marmaris, Selimiye, Bozburun, Söğüt, Rodos, Datça, Bodrum, Muğla ve Çomakdağ’da yeşil ile mavinin izini sürüyor. Mona Kitap’tan çıkan eser, Ege âşıkları Çetin Altan, Halikarnas Balıkçısı ve Azra Erhat’ın peşinden az bilinen koylara ve köy pazarlarına uğrayıp yavaş akan zamanın içinde kayboluyor. Kitap bir gezi rehberinden ziyade son sözü hep doğanın söylediği bir yaşam deneyimi...



Mehdi’yi Beklerken

Nedim Gürsel yeni kitabında okuyucuyu İran’da yolculuğa çıkarıyor, sadece turistik gözlemlerini aktarmıyor, sansür ve yasaklarla da hesaplaşıyor. Kitapta Tahran’ın saraylarından İsfahan’ın camilerine, Şiraz’ın gül bahçelerinden Persepolis’in duvar kabartmalarına kadar her şeyi bulabilirsiniz. Ayrıca Gürsel, modern İran edebiyatının önde gelen kısa hikâye yazarı Sadık Hidayet ve şair Füruğ’un hayatlarının da izini sürüyor.









Çok Gezenti: Şehirler ve İnsanlar

Televizyoncu, yapımcı ve yazar kimlikleriyle bilinen Burak Akkul, Fransa’dan Hong Kong’a kadar 22 farklı ülkeye yaptığı yolculukları mizahi bir dille ‘Çok Gezenti: Şehirler ve İnsanlar’ adlı kitapta topladı. Hürriyet Kitap etiketiyle çıkan eser, şehirlerin demografik yapısından yemek kültürlerine kadar birçok konuda incelemelerden oluşuyor. Bütçe planlaması, konaklamak için tavsiyeler ve ulaşım gibi konular hakkında da bilgiler bulabilirsiniz.



Sevgili Anadolu

Kültür Bakanlığı yaptığı yıllardan beri Anadolu’da var olan mirasın bütün insanlık tarafından bilinmesi gerektiğini düşünen Ertuğrul Günay, ‘Sevgili Anadolu’ kitabında gazete ve dergilerde aralıklarla kaleme aldığı yazılarını topladı. Doğan Kitap etiketiyle çıkan eser, yaklaşık 100 yıl önce Hattuşaş’tan Almanya’ya götürülmüş Sfenks ve Boğazköy çevresiyle başlıyor. Kitapta müzeler ve müzelerin yapımıyla ilgili hikâyeleri de bulacaksınız.



Toskana’da Kesişen Hayatlar

Gezgin Arzu Baloğlu “Dünyada en sevdiğim ülke” diye tanımladığı İtalya ile ilgili gezi yazılarını ‘Toskana’da Kesişen Hayatlar’ kitabında topladı. İtalya gezisinde yolları kesişen bir grubun, yaşamlarının ve yeni insanlarla tanışmaları sonucunda ortaya çıkan hikâyelerinin anlatıldığı kitapta, Cenova, Portofino, Cinque Terre ve Toskana detaylı olarak ele alınıyor.









İpek Yolu’nda Kervansaray Yolu’

Erdoğan Gümüş, Ali Kılcı ve Gökçe Günel’in kaleme aldığı ‘İpek Yolu’nda Kervansaray Yolu’ kitabında, Anadolu’nun kadim şehirlerinden Kayseri, Nevşehir, Aksaray ve Konya’da yer alan, dönemin beş yıldızlı otelleri olarak kabul edilen kervansaraylar anlatılıyor. Tarihi İpek Yolu üzerindeki kervansarayların turizme ve dünyanın kültür mirasına kazandırılmasına katkı sağlamak amacıyla yazılan kitap, Selçuklu Devleti’nin mirası kervansarayları merak edenler için ilgi çekici.



Başka Şehirler

Gazeteci Remzi Gökdağ, aralarında Marco Polo, Milan Kundera, Hemingway, Lenin ve Jimi Hendrix gibi 20 ünlü ismin rehberliğinde 20 farklı kenti geziyor. Sayfaları çevirdikçe Alp Dağları’nın büyüleyici yamaçlarından ‘Vahşi Batı’ çöllerine kadar uzanacaksınız.



Einstein Seyahatnamesi: Uzakdoğu-Filistin-İspanya 1922-1923

Kronik Kitap’tan çıkan eser, dünyaca ünlü dâhinin Uzakdoğu, Filistin ve İspanya’ya gerçekleştirdiği yolculuklarda tuttuğu tüm notları eksiksiz biçimde barındırıyor. Kitapta Einstein bilim, felsefe, sanat ve siyaset hakkındaki samimi düşünceleri yer alıyor.