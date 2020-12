Mutlaka izlemeniz gereken seyahat temalı en güzel 10 film

Like Father /Film



Evlenmek üzere olan kadın başrol oyuncusu Kristen Bell’in, düğünde başına gelen trajikomik bir olay sonrası babasıyla çıkmak zorunda olduğu balayı gezisinde başına gelen eğlenceleri olayları izliyoruz. İşkolik olan başkahramanımız, balayı için ayarladığı Karayipler’de hem güzel manzaralara hem de baba kızın arasındaki soğuk ilişkinin tekrar canlanmasına tanıklık ediyoruz. Baba rolündeki ünlü Amerikan komedyen Kelsey Grammer ile kızı rolündeki Kristen Bell’in yaşadıkları maceralar ise yüzünüzde bir gülümseme yaratacak türden. Kaçırılmaması gereken renkli ve keyifli bir film arıyorsanız, ailecek izleyebileceğiniz Like Father tam size göre.

A Walk in the Woods / Hayatımın Yolculuğu

Başrollerinde Robert Redford, Nick Nolte ve Emma Thompson gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Hayatımın Yolculuğu filmi, iki eski arkadaşın Amerika’nın ünlü Apalaş Yürüyüş Patikası’na yaptıkları yürüyüş macerasına odaklanıyor. Komedi macera türündeki filmde, 3,540 kilometrelik doğa yürüyüş parkuruna çıkmayan karar veren seyahat yazarı ile ona eşlik etmek isteyen eski dostunun eğlenceli maceralarına tanıklık ediyoruz. Apalaş Yürüyüş Patikası’nın el değmemiş, yemyeşil manzaraları eşliğinde, muhteşem ikilinin huzuru bulma arayışını seveceksiniz.



Bir Konuşabilse



Tokyo gibi dünyanın en hareketli şehirlerinden birinde çekilmiş yalnızlık üzerine bir film (orijinali Lost in Translation). Hem de bu kadar kalabalık içinde şehrin gökdelenlerinin eşlik ettiği bir yalnızlık. Parlak ışıklar, rengârenk tabelalar, Japonca yazılar ve kalabalık ürkütse de Tokyo’ya gidip bu karmaşanın içinde kaybolma hissi uyandırıyor.









A Map For Saturday / Bir Cumartesi Haritası



A Map for Saturday, birçok kişinin yerinde olmak istediği bir çalışanın New York'da yaşayan, HBO kanalında havalı bir işe sahip olan Brooke Silva Braga'nın her şeyi geride bırakıp sırt çantasıyla dünyayı gezmeye başlamasını anlatan bir seri.



Küs Kardeşler Limited Şirketi



Film, bizleri babalarını kaybettikten sonra yabancılaşan üç erkek kardeşin Hindistan’da yaptıkları tren yolculuğuna dahil ediyor. Annelerini bulmak üzere çıktıkları bu yolculukta Jodhpur ve Udaipur gibi Rachastan’ın gözde kentlerini görebilir, o trende siz de olmak isteyebilirsiniz. Spiritüel bir yolculuğa da davet eden filmle ilgili bir minik uyarı, filmdeki gördüğümüz tren gerçekte yok. Ancak benzer bir yolculuğu yapmak ve etkileyici Hindistan rotalarını keşfetmek isteyenler efsane tren Maharajas Exspres’e bilet alabilir.



The Motorcycle Diaries / Motosiklet Günlüğü



1950'li yılların başlarında Ernesto ve Alberto adlı iki genç, Arjantin'in başkenti olan Buenos Aires'ten bir motosikletin tepesinde yola çıkarlar. Bir süre sonra araçları arızalanır ve gençlerin otostop çekmesi gerekmektedir. Artık yeniden halka iç içedirler. Bu durum, Latin Amerika'nın düşündüklerinden çok daha farklı bir yer olduğunu onlara fark ettirecektir. Kıtanın yaşadığı acılar, çarpık kentleşme, adaletsizlikler, yolsuzluklar, bu iki genci değiştirecektir. Bu sürprizlerle dolu yolculuk, sadece bu iki genç adamın değil, birçok ülkenin kaderini de etkileyecektir.









Que Tan Lejos / Çok Uzak



Bambaşka nedenlerle çantalara yüklenen umutlarla yola çıkar iki kız... Köylülerin eylemiyle kesilen yollarda hayatları kesişir. Sonrası ise Quito’dan Cuenca’ya otostopla gitme çabasıdır. Yollar, farklı kaygılarla aynı yöne baş koymuş insanları karşılaştırmakta bir sakınca görmez. Asıl amaçlar, bir gün süren bu macera boyunca silinse de tamamen üç yabancının birbirlerinin dünyasındaki iç yolculukları o kadar çabuk bitmeyecek gibidir.



Ye, Dua Et, Sev

Roma sokaklarından, Hindistan’da inziva için bir Ashram’a, oradan huzur dolu doğasıyla Bali’ye gitmeye ne dersiniz? ‘Ye, Dua Et Sev’, bir kadının kendini arayış yolculuğunda leziz yemekler, etkileyici kültür ve romantizmle buluştuğu bir yolculuk filmi.









The Secret Life Of Walter Mitty / Walter Mitty’nin Gizli Yaşamı



Tirajı yüksek "Life!" dergisinin fotoğraf arşivinde çalışmakta olan Walter, kendini hiç beklenmedik bir maceranın içinde bulur. Yeni iş arkadaşı Cheryl'la masumca flört etmeye başlamasının sonrasında hayatı, hayalindeki sevgilinin gerçeğe dönüşmesiyle değişir. Cheryl, onun uzun süredir düşlediği aşkın vücut bulduğu insandır. Ancak Walter, büyüsünün bozulacağını düşündüğünden hislerini Cheryl'a açıklamakta tereddüt etmektedir. Bir yandan da derginin artık yalnızca internetten yayın yapacağı haberini alması, onu işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya getirecektir. Derginin basılı yayın hayatına veda edeceği son sayısında çıkması planlanan önemli bir fotoğrafın yok olmasıyla işler karışır. Walter'ı ve Cheryl'ı akıl almaz olaylar ve sürpriz gelişmeler beklemektedir.



Vicky Cristina Barcelona / Barselona, Barselona



Amerikalı Vicky ve Cristina, İspanya'da geçirecekleri bir yaz tatilinde, karşılarına çıkan gizemli bir İspanyol sanatçıdan etkileneceklerdir. Gösterişli sanatçı (Javier Bardem) ve onun güzel fakat "arıza" eski eşi (Penélope Cruz) ile tehlikeli sularda yüzeceklerdir. Vicky (Rebecca Hall) evlenmek üzere olan ancak muhafazakar ve tutucu bir kadındır. Cristina (Scarlett Johansson) ise cinsel maceralara meraklı, zihni açık, özgür ruhlu bir kadındır. Kaderleri kesişen üç insan arasında doğan yasak aşk ilişkisi kaotik sonuçlar doğuracaktır. Vicky Cristina Barcelona, öyküsünün geçtiği kent olmaksızın düşünülemeyecek bir film olarak karşımıza çıkıyor. Woody Allen aşk ve sanatın sınır tanımazlığını enteresan bir hikaye ile hatırlatıyor.