Mutlaka görülmesi gereken 7 antik kent

Deniz turizmi kadar kültür turizmi açısından da oldukça gelişmiş olan Türkiye’de gezilip görülmesi gereken o kadar çok yer var ki… Başı çekenler arasında farklı kültürleri tanıyıp anlamamızı sağlayacak antik kentler var. İşte onlardan bazıları…

Efes Antik Kenti





Türkiye’de antik kent denilince akla ilk gelen kesinlikle Efes’tir. İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan antik kent, 2015 yılında UNESCO tarafından ‘Dünya Mirası’ olarak tescillenmiştir. Farklı dönemlere ait yapılar görebileceğiniz antik kent, birçok uygarlığa da ev sahipliği yapmış.

Tümü mermerden yapılmış bu kent içinde günümüzde çoğu yapının sadece küçük bir kısmı bulunuyor. En önemli yapı ise Dünyanın yedi harikası içerisinde bulunan Artemis Tapınağı. Sadece ufak bir parçası kalan tapınak döneminin en önemli yapıları arasında yer alıyor.

Hattuşaş Antik Kenti





UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Hattuşaş, Çorum’da bulunuyor. Hitit devletinin başkenti olan antik kent, oldukça büyük bir alanda yer alıyor. Uzun yıllardır yürütülen kazılarda 5 farklı katmana ulaşılan kentte farklı kültürlerden yapılar da bulunmuştur. Aşağı kent ve yukarı kent olarak iki bölüme ayrılan antik kent, Çorum’a gitmek için en önemli sebeplerden biri haline gelmiştir.

Knidos Antik Kenti





Datça’da bulunan Knidos Antik Kenti, tatilcilerinde uğrak yeri haline geldi. Tekir Burnu üzerine kurulu kent, muhteşem bir manzaraya sahip. Araçla veya deniz yolu kullanarak ulaşabileceğiniz antik kentin içerisindeki birçok yapı günümüze kadar ulaşmıştır. Kentin girişinde ziyaretçileri karşılayan büyük tiyatro haricinde nekropoller ve anıtlar mevcut.

Zeugma Antik Kenti





Gaziantep sınırları içerisinde bulunan Zeugma Antik Kenti’nin tarihi çok eskilere dayanır. İçerisinde bulunan mozaiklerle adından söz ettiren antik kent, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi çekiyor. Zeugma müzesinde bulunan ‘çingene kızı mozaiği’ ise dünyaca ün kazanmış bir mozaik ve ziyaretçilerin yoğun ilgisini topluyor.

Myra Antik Kenti





Tatil cenneti Antalya’da bulunan Myra Antik Kenti, içerisinde bulunan antik tiyatro, kaya mezarları ve anıt müze ile ün kazanmıştır. Roma döneminden kalma şehir surları hala ayakta kalmakta olup, birçok kültüre ait kalıntılarda mevcut. Antik kente girişte müze kart geçerlidir.

Aspendos Antik Kenti





Birçok antik kent bulunan Antalya’nın her yıl binlerce ziyaretçi çeken kentlerinden biri de Aspendos. İki tepe üzerine kurulu antik kentin en önemli yapısı antik tiyatrosudur. Tarihe tanıklık etmenizi sağlayacak Aspendos Antik Kenti’ne hayran kalacaksınız. Antalya’ya kadar gidip görülmeden dönülmemesi gereken yerler arasında ilk sıralarda yer almalıdır. Müzekart ile de girebileceğiniz antik kente kendi aracınızla rahatlıkla gidebilirsiniz.

Patara Antik Kenti





Son günlerde adını sık sık duyuran Patara Antik Kenti, 2020 yılının da teması oldu ve 2020 Patara yılı ilan edildi. Likya’nın başkenti olan Patara, Kalkan’da bulunuyor. Tatilcilerin uğrak yerleri arasında yer alan kent, içerisinde anıtsal yapıları da barındırıyor. Her yıl binlerce turisti Antalya’ya çeken en önemli merkezlerden biri.