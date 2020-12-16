Müthiş manzarasıyla hayran bırakan Tumpak Sewu Şelalesi

Sizi huşu içinde donduracak bu şelale, Malang ile Lumajang Regency arasındaki sınırda yer alıyor.Glidih nehrinden akan şelale, bol miktarda pınardan dökülüğü için yerel dilde "bin düşüş" anlamına gelen Tumpak Sewu olarak adlandırılıyor..Şelaleye, Malang kentinden arabayla yaklaşık 1,5 ila 2 saat süren bir yolculukla erişilebiliyor. Ziyaretçilerin kullndığı en popüler rota, uçurumundan şelaleye inen yürüyüş parkurunu izleyen Goa Tetes (su damlası mağarası) yolu.







Burada su kayadan sızıyor ve mağarada Goa Tetes denilen damlalar oluşturuyor. Gua Tetes'e varışın ardından nehir seviyesine alçalan yoldan yaklaşık 200 metre yürünerek Tumpak Sewu Şelalesi'ne ulaşılabiliyor. Şelaleye ziyaret etmek için en iyi zaman dilimi sabah saatleri. Bu saatlerde, ince bir sisin gezindiği şelale bölgesine doğru yol alırken kuşların cıvıldadığı eşsiz bir atmosfere tanık olunuyor. Ziyaretçilerin, bu nedenle Malang'dan saat 06.00'ya kadar erken ayrılması öneriliyor.









.Ziyareyçiler için bazı yararlı bilgilere gelince; atikada yürünecek olması nedeniyle, rahat kıyafet ve ayakkabılar tercih edilmeli. Fotoğraf makinenizi veya cep telefonunuzu sudan korumak için kuru bir çanta veya plastik torba getirmek de sıçrayan, uçuşan su damlacıklarına karşı objektifinizi korumakta fayda sağlıyor. Bazı satıcılar olsa da, tedbir olarak yanınızıda yiyecek getirmeniz bölgede daha uzun süre kalabilmenizi sağlayacağından unutulmamalı..