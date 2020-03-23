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Muş’ta baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 10:13,Son Güncelleme:/

Muş’ta baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

Muş'ta baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açtı. Muş Ovası'nı beyaza bürüyen kardelenler, birçok fotoğrafçının ve vatandaşın ilgi odağı oldu.

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Baharın müjdecisi olarak bilinen ve her yıl Mart ayının sonu ile Nisan ayının başında açan kardelenler, bu yıl da çiçek açtı. Muş Ovası'nı beyaza bürüyen kardelenler, birçok fotoğrafçının ve vatandaşın ilgi odağı oldu. Yılın ilk çiçeği olan kardelenler, ayrıca karlı dağlara karşı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Muş’ta baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı


Merkeze bağlı Çöğürlü köyünde çiçek açan kardelenler içinde kızının fotoğraflarını çeken Olcay Tekin, karlı dağlara karşı baharın yaşandığı ovada kardelen çiçeklerinin eşsiz fotoğraflarını kadrajına aldığını söyledi. Kardelen çiçeklerinin içinde babasına pozlar veren Irmak Tekin ise, birbirinden renkli karelerde yer aldı.

Muş’ta baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

Muş’ta baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı


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