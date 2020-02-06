Murat Dağı'nın yılkı atları

Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Müdürlüğü ekiplerinin atları sık sık ziyaret ettiği bölgelerde tedbir amaçlı yemleme çalışması yapılıyor. Atlar için doğaya saman bırakan ekipler, belirli periyotlarla sayım gerçekleştiriyor. At popülasyonu nedeniyle bölgeye gelen ziyaretçi sayısı da her geçen gün artıyor. Özellikle fotoğraf tutkunları görüntülemek istedikleri atlara ilgi gösteriyor.





"YILKILAR İLİMİZİN TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR"



Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yaptığı açıklamada, yılkıların Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Müdürlüğü ekiplerince titizlikle izlendiğini belirtti. At sayısının artmasıyla fotoğrafseverlerin bölgeyi daha çok ziyaret etmeye başladığına dikkati çeken Vali Kocabıyık, şunları söyledi: "Atlar bahar döneminde yavruluyor. Bu dönemde koruma tedbirlerini artırıyoruz. Normalde üçerli, beşerli gruplar halinde bulunan atların bu yıl 3 ana gruba bölündüklerini biliyoruz. Yavruların artması bizi mutlu ediyor. Yılkıların varlığı bölgeye olan ilgiyi artırıyor. Özelikle fotoğarafsevenler bölgeyi ziyaret ediyor. Atların korunması, sayılarını artması, ilimizin tanıtımına katkı sağlıyor"







Atların rahatsız edilmemesini de isteyen Kocabıyık, "Atların rahatsız edilmeden gözlemlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bölge sarp ve kayalık, bu nedenle ziyaretçilerin dikkatli olmaları gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum" ifadelerini de kullandı.







