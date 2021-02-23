Murat Dağı Kayak Merkezi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kütahya Kayak Merkezi Ücreti, Ortalama Otel Ve Konaklama Fiyatları

Murat Dağı Kayak Merkezi, çok tanınmasa da giderek sahip olduğu pistleri ve tesisleri ile Ege Bölgesi dışında da isminin duyuran ve kış aylarında ziyaretçi sayısını artıran bir merkez. Yüksekliği 2.312 metre olan Murat Dağı heybetli duruşu ve muhteşem kış manzarası ile kendisini görmeye gelenlere keyifli zamanlar vaat ediyor. Termal su imkanının da mevcut olduğu konaklama tesisleri ile soğuk ve sıcağı insanlara en güzel şekillerde hissettiriyor. Kış turizmi, yayla ve doğa turizmini bir arada bulunduran merkez, dört mevsimi yaşanabilir kılan potansiyeli yüksek bir yer.



Murat Dağı Kayak Merkezi Nerede?



Murat Dağı Kayak Merkezi, Ege Bölgesi'nin tarihi ve turistik illerinden Kütahya il sınırlarında yer alıyor. Kütahya ilinin ise Gediz ilçesinde bulunuyor. Murat Dağı Kayak Merkezi'nin bulunduğu alan; doğa yürüyüş yolu, kamping, foto safari, flora ve fauna gözlemciliği, dağcılık ve offroad gibi adrenalin yüklü gözde alternatif turizm aktiviteleri bakımından da tercih ediliyor. Termal turizmi bakımından ise ülkemizin sayılı yerleri arasında göze çarpıyor. Yüksek noktalardan çıkan bu özel termal sular, bölgeye ayrı bir değer katıyor. Merkezdeki modern tesisler ve kayak pistleri oldukça beğeniliyor.



Murat Dağı Kayak Merkezi'ne Nasıl Gidilir?



Murat Dağı Kayak Merkezi, Kütahya il merkezine 124 kilometre, Gediz ilçesine 30 kilometre mesafede konumlanıyor. Gediz ilçesine Kütahya merkezden kolaylıkla erişim sağlanabilmektedir. Toplu taşıma ya da özel araçlarla Gediz ilçesine vardıktan sonra Murat Dağı Kayak Merkezi'ne kısa sürede ulaşılabilmektedir. Gediz ilçesinden Murat Dağı Kayak Merkezi'ne gitmek isteyenler özel araçları ile veya araç kiralama sureti ile yola çıkabilirler. Ayrıca Gediz ilçesinden ya da Kütahya merkezden bu özel kayak merkezine giden servislerde bulunmaktadır.



Kütahya Kayak Merkezi Ücreti



Murat Dağı Kayak Merkezi'ne daha yaygın olarak bilinen adı ile Kütahya Kayak Merkezi'ne gitmeyi planlayanlar hangi ücret tarifeleri ile karşılaşacaklarını merak etmekte bu sebeple yola çıkmadan önce kayak merkezinin ücretlerini araştırmaktadır. Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kayak sporu başta olmak üzere snowboard gibi çeşitli kış sporlarına dair her türlü ihtiyaç duyacağınız ekipman mevcut olup bu ekipmanlar bir hayli uygun fiyatlarla ziyaretçilere sunulmaktadır. Şöyle ki 2021 yılı Murat Dağı Kayak Merkezi kayak kiralama ücreti 90-TL'dir. Bu ücrete günlük mekanik tesislerin kullanımı dahildir.



Kütahya Kayak Merkezi Ortalama Otel ve Konaklama Fiyatları



Kütahya Kayak Merkezi'ne gelmeyi ve aileleri ile beraber karlar içerisinde unutulmaz zamanlar geçirmeyi arzu edenler bölgedeki ortalama otel ve konaklama fiyatlarını merak etmekte ve bu konuda bilgi sahibi olmak istemektedir. Bölgedeki otel ve konaklama fiyatları sunulan konfor ve hizmet ile kıyaslandığında ekonomik ölçülerdedir. Gediz Belediyesi'ne ait Murat Konaklama tesisleri en fazla konaklama için önerilen yerlerin başında gelmektedir. Kayak sonrası burada yer alan termal kaplıcalarda misafirler tarafından beğenilmektedir.



Oteller dışında villa tipi evler, apart moteller, ahşap evler ve kamp alanları da bölgeye gelen ziyaretçiler için bir başka alternatif konaklama seçenekleridir. Tercihinize bağlı olarak özellikle doğayla daha çok iç içe olmak isterseniz bu alternatif seçenekler üzerinde düşünebilirsiniz. Murat Dağının 1.450 metre yüksekliğinde 2 adet hamam 1 adet açık havuz bulunuyor. Kaplıcada yan yana inşa edilen bu hamamların Germiyanoğulları dönemine ait olduğu sanılmaktadır.