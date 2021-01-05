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Muradiye Şelalesi dondu
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 14:09 | Son Güncelleme:

Muradiye Şelalesi dondu

Van'da, yazın gürül gürül akan Muradiye Şelalesi, havaların soğumasıyla birlikte kısmen donunca, ortaya seyrine doyumsuz görüntüler çıktı.

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Her mevsim görsel şölen sunan Muradiye Şelalesi, hava sıcaklığı eksi 20 derecelere kadar düşünce büyük kısmı dondu. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü farklı bir güzellik sunuyor. Yazın coşkulu akan suyu ile ayrı bir güzellik yaşatan şelale, bembeyaz buzlarla kaplanıp Pamukkale'deki travertenleri andıran görüntüsüyle görenleri hayran bıraktı.

Muradiye Şelalesi dondu



HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLİYORLAR

Ziyaretçiler, belediye tarafından yapılan seyir teraslarında şelaleyi izleyip hatıra fotoğrafı çektiriyor. Ömer Yaşar, Muradiye Şelalesi’nin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, "Şelalenin özellikle kış mevsiminde ayrı bir güzelliği var. Vatandaşlar, yazın olduğu gibi kışın da yoğun ilgi gösteriyor. Burası hem yazın hem kışın seyrine doyulmaz bir manzara sunuyor. Son zamanlarda havaların soğumasıyla Muradiye Şelalesi de kısmen dondu. Bu mevsimde gerçekten farklı bir güzelliği var. Buraya gelen ziyaretçiler, hatıra fotoğraf çektirip o anları ölümsüzleştiriyor. Herkesi buraya bekliyoruz” dedi.

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