MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriMunzur Vadisi Milli Parkı'nda oluşan sis kartpostallık manzaralar oluşturdu
GeriSeyahat Munzur Vadisi Milli Parkı'nda oluşan sis kartpostallık manzaralar oluşturdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda oluşan sis kartpostallık manzaralar oluşturdu
Seyahat
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 17:02 | Son Güncelleme:

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda oluşan sis kartpostallık manzaralar oluşturdu

Tunceli'de etkili olan sisin, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki dağlar ve ormanları kaplaması güzel görüntüler oluşturdu.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan kentte, kar yağışı sonrası soğuk havanın da etkisiyle yüksek kesimlerde sis etkili oldu.

Munzur Vadisi Milli Parkında oluşan sis kartpostallık manzaralar oluşturdu

Yüksek kesimde oluştuğu için alçak rakımlı alanlardaki yollarda görüş mesafesini etkilemeyen sis, özellikle ormanlar ve kısmen karla örtülen Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki dağları kapladı.

Munzur Vadisi Milli Parkında oluşan sis kartpostallık manzaralar oluşturdu

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan ve kent merkezine 8 kilometre uzaktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan milli parkta, sis altında kalan dağlar ve meşe ormanları kartpostallık manzaralar sundu.Milli parktaki dağların kar ve sisle kaplanması yörede yaşayan fotoğraf sanatçılarının da ilgisi çekti.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle