Munzur Vadisi Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Munzur Vadisi Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Doğu Anadolu'nun en çok gezilen ve görülen milli parklarından olan Munzur vadisi milli parkı yemyeşil bitki örtüsü ile dikkat çekmektedir. Devlet tarafından koruma altına alınmış bir milli parktır. Bu milli park ilk kez 1971 yılında faaliyete geçmiştir. Günümüzde halen daha hizmet vermekte olan bir milli parktır.



Munzur Vadisi Milli Parkı Nerede?



Munzur vadisi milli parkı Tunceli'nin Munzur ilçesinde yer alan bir milli parktır.



Munzur Vadisi Milli Parkına Nasıl Gidilir?



Munzur vadisi milli parkına hem özel araç ile hem de toplu taşıma ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Tunceli şehir merkezine geldikten sonra Munzur ilçesine giderek buradan toplu taşımayı kullanarak bu vadiye kolayca ulaşım sağlamak mümkündür. İsterseniz minibüs isterseniz de otobüs yardımı ile birlikte Munzur vadisi milli parkına ulaşarak bu parkta vakit geçirebilirsiniz.



Özel araç ile de gelmek isteyen ziyaretçiler öncelikle Munzur tabelalarını takip etmek zorundadır. Munzur tabelalarını takip ederek buradan otobana bağlanabilir ve Munzur vadisi milli parkı yazan tabelaları görebilirsiniz. Bu sayede hızlı bir şekilde özel aracınız ile bu milli parka ulaşım sağlayabilirsiniz.



Munzur Vadisi Milli Parkı Konaklama



Munzur vadisi milli parkında konaklayabilirsiniz. Öncelikle Munzur vadisinde konaklamak için internet üzerinde yer alan buraya yakın otellere rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. İnternet üzerinden yaptırdığınız rezervasyon ile otele geldikten sonra konaklayabilirsiniz. Munzur vadisi çevresinde birçok otel ve pansiyonlar vardır. Ayrıca bu milli parkta kamp yaparak da yine konaklayabilirsiniz.



Munzur Vadisi Milli Parkı Kamp



Munzur vadisi milli parkında kamp olanakları da vardır. Özellikle doğu Anadolu’dan gelen kampçılar burada ki kamp olanaklarından faydalanmaktadır. Munzur vadisi milli parkında hem çadır kiralayabilirsiniz hem de kendi çadırınız ile yine bu milli parka giriş yaparak istediğiniz kadar kamp yapabiliriniz. Munzur vadisi milli parkında bulunan kamp imkanları da bir hayli fazladır. Duş imkanları ve tuvalet ihtiyacınızı gidermek için bu imkanlardan yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda Munzur vadisinde ateşte yakabilirsiniz. Ateş yakarak yiyeceklerinizi kızartarak muhteşem bir kamp deneyimi yaşamanız mümkündür.



Burada ailecek kamp yapmak mümkündür. Milli parkın sunmuş olduğu hizmetler arasında kamp karavan hizmeti bulunmaktadır. Kişi sayısına görevi dilerseniz çadır yerine bu kamp olanaklarından faydalanarak kamp karavan imkanlarından yararlanabilirsiniz. Çadır ücreti ise günlük olarak 20 TL'dir.



Munzur Vadisi Milli Parkı Giriş Ücreti



Munzur vadisi milli parkına giriş ücreti kişi başı olarak 5 TL şeklinde belirtilmiştir. Araç ile giriş sağlamak isteyen ziyaretçiler ise 10 TL ödemek durumundadır.



Munzur Vadisi Milli Parkı Özellikleri Hakkında Bilgi



- Munzur vadisi milli parkı 42 bin hektarlık alandan oluşmaktadır.

- Büyüklüğünden dolayı Türkiye'nin en büyük milli parklarından birisi olarak adlandırılır.

- Munzur vadisi milli parkı Tunceli merkezine de 8 kilometre uzaklığı bulunur.

- Çevresinde yüksek Munzur dağları bulunmaktadır.

- Bu milli parkta 1500 tane farklı bitkiler bulunmaktadır.

- Türkiye'nin endemik türünü oluşturmaktadır.