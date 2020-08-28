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Muğla'nın sahillerinde 'sıcak hava' yoğunluğu
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 28.08.2020 - 15:23 | Son Güncelleme:

Muğla'nın sahillerinde 'sıcak hava' yoğunluğu

Muğla'nın gözde turizm merkezleri Bodrum, Fethiye ve Marmaris'in sahillerinde sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandı.

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Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde serinlemek isteyenler sahillere akın etti. İlçedeki Paşatarlası, Kumbahçe, İçmeler, Gümbet, Bitez, Ortakent ve Göltürkbükü sahillerinde denize giren tatilciler, yoğunluk oluşturdu.

Muğlanın sahillerinde sıcak hava yoğunluğu


Sahil bandında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla maske denetimi yapan polis ekipleri, vatandaşları ve turistleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Fethiye ilçesindeki plajlarda da yoğunluk yaşandı Bazı turistler Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girdi, kumsalda güneşlendi.

Muğlanın sahillerinde sıcak hava yoğunluğu


Adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu. Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle, Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen tatilciler, denize girip güneşlendi.

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