Muğla Plajları 2020 - Muğla'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Muğla ilçelerinden Bodrum, Fethiye, Datça gibi ilçeler yıl içerisinde turist akınına uğrayan yerlerden birisidir. Buralarda yer alan plajlar ve koylar birçok kişi tarafından araştırılmaktadır.

Bitez Plajı

Yaz aylarında en çok ziyaret edilen bölgelerden birisi Ege Bölgesidir. Ege Bölgesinde bulunan Muğla ilimizde denize girilebilecek birçok plaj bulunmaktadır. Bitez plajı bunlardan birisidir. Bodrum ilçesinde bulunan Bitez Plajı Bodrum'un en güzel plajları arasında yer almaktadır.

Bodrum merkeze yaklaşık olarak 10 kilometre uzaklıkta bulunan Bitez Plajının berrak bir suyu bulunmaktadır. Tertemiz ve dingin bir suya sahip Bite plajı denize girmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihleri arasındadır. Herhangi bir giriş ücreti bulunmamaktadır.

Akyarlar Koyu

Akyarlar Koyu Bodrum ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alır. Mavi bayraklı plajlardan biri olan Akyarlar Koyu oldukça temiz ve berrak bir duya sahiptir. Muğla'da denize girilecek temiz ve güzel plajlar arasında bulunmaktadır.

Altın sarısı kumu ve turkuaz bir denize sahip olan Akyarlar Koyu Bodrum'un en çok tercih edilen plajları arasındadır. Deniz ile birlikte yeşilin pek çok tonu birleşerek muhteşem bir görüntü oluşturmaktadır.

İçmeler Halk Plajı

Muğla iline bağlı olan Marmaris ilçesinde İçmeler halk plajı yer almaktadır. Muğla'nın popüler plajları arasında yer almaktadır. Muhteşem bir doğa ve denizin buluştuğu bir yer olan İçmeler halk plajı Marmaris' oldukça yakındır. Hiçbir giriş ücreti bulunmamaktadır.

Ölüdeniz

Ölüdeniz ünü tüm dünyaya ulaşmış Fethiye'de bulunan bir yerdir. Muğla ilinin Fethiye ilçesinde bulunan Ölüdeniz sadece Muğla için değil, tüm Türkiye'de yer alan plajlardan en çok tercih edilen bir yer olmaktadır.

Ölüdeniz sakin ve berrak bir denize sahiptir. Özellikle aile ve çocuklu kişiler için oldukça uygun bir yerdir. Muğla'da tatil yapan kişilerin en çok tercih ettikleri yer olmaktadır. Ölüdeniz'e giriş ücreti 8 TL'dir.

Kabak Koyu

Muğla'nın ilçelerinden olan Fethiye pek çok koya sahiptir. Bu nedenle Fethiye ilçesinde pek çok plaj bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Kabak Koyu'dur. Kabak Koyu Fethiye'nin en güzel koylarından birisidir. Hem berrak denize sahip hem de doğa ile baş başa kalınacak bir yerdir. Fethiye'de bu özelliklere sahip nadide koylardan birisi olmaktadır.

Doğa tutkunlarının tercih edebilecekleri il yerlerden birisi Kabak Koyu olabilir. Yeşillikler ile kaplı olan Kabak koyunda berrak denizin tadını çıkarabilir doğu tarafında bulunan mağarayı ziyaret edebilirsiniz.

İztuzu Plajı

Deniz suyu ile tatlı suyun bir arada olduğu İztuzu Plajı ülkemizde bulunan nadir yerlerden birisidir. Muğla ilinin Ortanca ilçesinde bulunmaktadır. İztuzu Plajı Caretta Carettaların yumurta bıraktığı bir plajdır. Doğal güzellikleri ve tertemiz denizi ile Dünya üzerinde birçok ödüle de sahip bir plaj olmaktadır.

Giriş ücreti bulunamayan İztuzu Plajına otomobil ile giriş 10 TL'dir. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği İztuzu plajı 5 kilometre sahile sahiptir.

Ekencik Koyu

Köyceğiz ilçesinde bulunan Ekencik Koyu en popüler Muğla plajları arasında bulunur. Harika bir doğaya ve berrak bir denize sahiptir. Ayrıca Ekencik Koyu çadır ve karavan için oldukça ideal bir yerdir. Ulaşımı ise oldukça kolaydır.