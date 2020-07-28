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GeriSeyahat Muğla' da inşaat kazısında 2 bin 400 yıllık mezar kalıntıları bulundu
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Muğla' da inşaat kazısında 2 bin 400 yıllık mezar kalıntıları bulundu
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 28.07.2020 - 09:12,Son Güncelleme:

Muğla' da inşaat kazısında 2 bin 400 yıllık mezar kalıntıları bulundu

Arkeolog ve müze görevlilerinin eşliğinde açılan 10 mezarda, insan kemikleri ile çok sayıda toprak kap ve kap parçası bulundu.

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Muğla’nın Milas ilçesinde bir inşaatın temel kazısında çalışan işçiler, tarihi buluntulara rastladı. İsmetpaşa Mahallesi Zafer Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında nekropol (Arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölge) alanı tespit edilmesi üzerine çalışmalar durduruldu. Milas Müze Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alınan bölgede iş makinesi yardımıyla kazı çalışması yapıldı.

Muğla da inşaat kazısında 2 bin 400 yıllık mezar kalıntıları bulundu


Müze yetkilileri ve arkeologlar eşliğinde gerçekleşen kazıda, 2 bin 400 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen biri mermer bloklarla kapatılan 10 mezar bulundu. Açılan mezarlarda insan kemiklerinin yanı sıra, çok sayıda toprak kap ve kap parçası bulundu. Eserler incelenmek üzere Milas Müze Müdürlüğü’ne götürüldü.

Muğla da inşaat kazısında 2 bin 400 yıllık mezar kalıntıları bulundu


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