Mostar Köprüsü Nerede? Mostar Köprüsü Tarihi, Hikayesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Bosna Savaşı sırasında Hırvat topçularının Mostar Köprüsünü hedef almasında köprünün özellikleri büyük rol oynuyor. Yüzyıllar boyunca kültürel çeşitliliğin ve hoşgörünün simgesi olarak görülmüştür.

Mostar Köprüsü Hakkında Bilgi

Mostar köprüsü, Morsak şehri Hersek bölgesinin en önemli merkezi ve ruhu haline getirdi. Şehre ismini veren bu köprü, ticareti canlandırarak kültürel ve sportif faaliyetlerin yapıldığı merkez haline geldi. Bu köprü, Osmanlı döneminden beri gençlerin cesaretlerini kanıtlamak için köprüden aşağı attığı bir yer haline geldi. Köprünün iki tarafında bulunan kaleler ise, Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Köprünün sol tarafına da II. Selim döneminde bir minaresiz mescid inşa edildi. 1878 yılına kadar müezzinler ezanı köprünün üstüne çıkarak okurlardı.

Mostar Köprüsü Nerede?

Mostar şehrini tam ortadan ikiye bölen Mostar Köprüsü, Neretva Nehri’nin üzerinde bulunan yaşlı bir yapıdır. Tarihi ve mimari açıdan çok önemli bir yere sahip olan bu yapı, yüzyıllardır binlerce insanın bir kıyıdan başka bir kıyıya geçişini sağlamıştır. Bu özelliği sayesinde fiziksel ve manevi bir köprü görevi görür. Kardeşlik simgesi olarak da bilinen Mostar Köprüsü, 1997 yılında UNESCO ve Dünya Bankası’nın öncülüğünde köprü yeniden inşa edilmeye başlandı. Kardeşliğin ve hoşgörünün simgesi haline gelen bu köprü, eski Mostar şehri ile birlikte 2005 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alıyor.

Mostar Köprüsü Nasıl Gidilir?

Mostar Köprüsü, Mostar‘a Türkiye‘den hava yolu ile Bosna-Hersek’in başkenti olan Saraybosna üzerinden ya da aktarmalı olarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda farklı Avrupa kentlerinden de bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz. Mostar'a giden en kısa yol ise, İstanbul-Hırvat havayollarının İstanbul - Zagreb aktarmalı uçuşu ile Mostar’a gidebilirsiniz. Saraybosna uçak bileti almak ve Saraybosna’dan da kara yolu ile ya da trenle Mostar’a ulaşmaktır. Şehir merkezine 8 km uzaklıkta yer alan Mostar Havalimanı'na Türkiye'den direkt uçuş bulunmuyor. Bekleme süresi ile birlikte toplam uçuş süresi 7 saati buluyor. Mostar Havalimanı'ndan şehir merkezine gitmek için kullanabileceğiniz çok sayıda taksi ve araç seçeneği bulunuyor.

Mostar Köprüsü Tarihi

Mostar Köprüsü, 1566 yılında, Mimar Sinan’ın öğrencisi olan Mimar Hayreddin tarafından inşa edildi. Köprü, bölge halkı arasında o kadar sevildi ki bölge sonradan bu isimle anılmaya başladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun ana kenti olarak bilinen Hersek, daha sonra Mostar olarak anıldı. Tam 427 yıl boyunca ayakta kalan bu köprünün aldığı en büyük darbe ise, 9 Kasım 1993’te Bosna-Hersek Savaşı sırasında oldu.

Mostar Köprüsü Hikayesi

Mostar köprüsü, yüzlerce yıllık barışın simgesi haline geldi. Bosna Hersek Savaşının yaraları yavaş yavaş sarılırken dahi gözler her zaman Mostar Köprüsü'ndeydi. Bu nedenle 427 yıl boyunca ayakta kalan ve sonunda yorgun düşerek yıkılan Mostar Köprüsü, UNESCO ve Dünya Bankası’nın öncülüğünde yeniden inşa edilmeye başlandı. Mimar Sinan'ın da eski öğrencileri kalmamıştı. Köprüden arda kalan taşlara uygun yeni taşlar yapılarak köprünün yeniden inşa edilmesi sağlandı.

Mostar Köprüsü Özellikleri

Mostar Köprüsü, Bosna Hersek şehrini ortadan tam ikiye ayırıyor. Yüzlerce insanı birbirine bağlayan bu köprü, kardeşliğin ve barışın simgesi halini aldı. Dönemin gençleri, sevdiklerine aşkını ispat etmek ve cesaretini kanıtlamak için 30 metre uzunluğundaki ve 24 metre yüksekliğindeki Mostar Köprüsü'nden atlayarak bunu atlayışları gelenek haline getirdiler.