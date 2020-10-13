Mordoğan Plajları 2020 - Mordoğan'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Mordoğan denizi dışında tarihi yerler açısından da mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer almaktadır. Karaburun yönünde giderken sağ tarafta kalan Mordoğan hem denizi hem de doğası ile yazın pek çok ziyaretçiyi de ağırlamaya devam etmektedir.

Mordoğan Koyları ve Plajları

Mordoğan köyü İzmir Karaburun'da yer alan sahil beldelerinden birisidir. Şüphesiz köyünden çok sahilleri ve koyları ile bilinen bir yer olmaktadır. Burada çok sayıda koy ve plajlar yer almaktadır. Temiz ve berrak bir denize sahip Mordoğan'da halk plajları da bulunmaktadır.

Manal Plajı

Mordoğan ile Balıklıova arasında kalan koy Manal Koyudur. Manal koyu Karaburun'da en güzel 3 plaj arasına girmiştir. Küçük bir işletme hizmet sunmaktadır. Belirli bir ücret karşılığında Manal Plajında şemsiye ve şezlong imkanları bulunmaktadır. Bunun dışında kendi başınıza günübirlik vakit geçirebileceğiniz yerler arasında yer alır.

Kocakum Plajı

Kocakum Plajı bir halk plajıdır. Mordoğan Merkezde yer alır. İskele çevresinde kumluk bir plaj olan Kocakum Plajı içerisinde her türlü imkan bulunmaktadır. Özellikle konfor ve imkan arayanlar için ideal bir alandır.

Kocakum Plajı özellikle çarşıya yakın olması nedeniyle pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Halk plajı olması nedeniyle şemsiyeler ücretsizdir. Merkezde yer alması nedeniyle her türlü imkana sahip olan Kocakum Plajı yaz aylarında en çok tercih edilenler arasında yer alır.

Ardıç Plajı

Ardıç Plajı Karaburun yarımadasının en geniş plajıdır. Halk plajı olan Ardıç Plajı kumluk bir plaj olup plaj imkanları oldukça fazladır. Ardıç Plajı ismini ardıç ağaçlarından almaktadır. Hem arkadaşlarınız hem de aileniz ile keyifli dakikalar geçirebileceğiniz yerler arasında olmaktadır.

Ardıç Plajı Mordoğan Merkez ayrımından sonra Karaburun yönüne doğru devam edildiğinde sağ tarafta kalmaktadır. Ardıç plajına Karaburun İzmir dolmuşları ile kolaylıkla ulaşım sağlanması mümkündür.

Ayıbalığı Koyu

Ayıbalığı Koyu diğer koylara göre daha ufak bir koydur. Ufak bir koy ve koya bakan bir kafeden oluşmaktadır. Özellikle kalabalık aileler için pek uygun bir plaj değildir. Ayıbalığı koyunda şezlong kiralayabilirsiniz. Bunun dışında plajda ücretsiz olarak şemsiyelerden yararlanabilirsiniz.

Ayıbalığı Plajının denizi kumluk bir deniz değildir. Oldukça otantik bir havası olan Ayıbalığı Koyunda faydalanabileceğiniz tesis bulunmaktadır. Tesislerde oldukça konforlu bir gün geçirme imkanına sahipsiniz. Ayrıca Ayıbalığı Koyunun ucunda kayalıklar yer almaktadır. Buraya Yerdibi Plajı denmektedir. Fakat burası denize girmek için uygun bir yer değildir. Dalgaları ve rüzgarın çarptığı kayalıkları izlemek için görülmeye değer bir yer olmaktadır.

Ayıbalığı Koyunun ismi Ayıbalığı ve foklardan gelmektedir. Koyun yan tarafında üreme alanları da yer almaktadır. Bu plaja ulaşım sağlamak için toplu taşıma kullanmanız mümkündür. Ardıç ayrımından inip yaklaşık 1.5 kilometre yürüdükten sonra Ayıbalığı Koyuna ulaşabilirsiniz.

Mordoğan Kaynarpınar

Kaynarpınar Mordoğan'dan çıktıktan 7 kilometre sonra yolun alt kısmında kalmaktadır. Koy etrafında konumlanmış olan Kaynarpınar sevimli bir sahil köyüdür. Yaz ve kış aylarında oldukça sakin olmaktadır. Denize girebilmek için küçük bir plaja sahiptir. Konaklama yapmak için pansiyonlar da yer almaktadır. Genellikle günübirlik ziyaret edilen bir yer olan Kaynarpınar taş ev restoranları ile de oldukça dikkat çekmektedir.