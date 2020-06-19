Mısır'ın şehirleri neler? Mısır başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Mısır coğrafi konum olarak topraklarının bir bölümü Asya'da bir bölümü ise Afrika kıtasında yer almaktadır. Mısır topraklarının büyük çoğunluğu Kuzey Afrika bölgesinde yer alır. Mısır ülkesinin resmi adı ise Mısır Arap Cumhuriyeti'dir. Mısır Lirası ülkenin resmi para birimidir. Mısırca ve Arapça ülkenin iki resmi dilidir. Mısır Arapçası Mısır'da konuşulan Arapçanın farklı bir lehçesidir. Bu yüzden kısaca Mısırca olarak da adlandırılmaktadır. Ülkenin büyük bölümünde Mısırlılar yaşamaktadırlar. Azınlık olarak ise Mısır'da Kıptiler ve Yunanlılarda yaşamaktadırlar.

İlk Mısır hanedanı MÖ 3150 yılında kurulmuştur. Mısır'ın Cumhuriyet ilanı ise 1953 yılında olmuştur. Arap baharının başlandığı yer olarak bilinen Mısır darbe ile yönetim değiştirmiş bir ülkedir. 2013 yılında yapılan askeri darbe ile ülkede artık darbeci yönetim ele geçmiştir. Mısır İslam İşbirliği Teşkilatı, Afrika Birliği ve Asya Birliği üyesi olan bir ülkedir. Mısır Kuzey Afrika'da ki en yoğun nüfusa sahip olan bir ülkedir. Mısır'da yaşayan halkın çoğunluğu ülkede bulunan Nil Nehri'nin yakınlarına yerleşmiştir. Buralarda verimli topraklar olduğundan dolayı tarım da gelişmiştir. Mısır ayrıca Sina yarım adasında Filistin ve İsrail ile komşu olan bir ülkedir.

Mısır'ın yaklaşık olarak yedi bin yıllık geçmişi bulunur. İlk medeniyetlerin olduğu bu ülkede pek çok kavmin yaşadığı da bilinmektedir. Mısır aynı zamanda Mısır seferi ile birlikte Osmanlı imparatorluğu hakimiyetine geçmiş bir ülke idi. Osmanlı imparatorluğundan sonra Mısır Büyük Britanya hakimiyeti altında yaşamıştır. Daha sonra ise Britanya'dan bağımsızlığını kazanan ülke Cumhuriyeti ilan etmiştir. Mısır'da trafik akışı sağ taraftandır. Ayrıca ".eg" ülkenin resmi internet alan adıdır.

Mısır'ın Şehirleri Neler?

- Kahire

- İskenderiye

- Hurgada

- Şarm El Şeyh

- Feyyum

- Asuan

- Luksor

- Beni Suef

- Gize

- Port Said

- El Minye

- Tanta

- Taba

- Mersa Matruh

- Asyut

- Dimyat

- El Ariş

- Süveyş

- Mansure

- Harga

- Sevhac

- İsmailiye

- Demenhur

- Benha

- Şibin El Kom

- Zagazig

- El Alameyn

- Raşit

- İmbaba

- Dısuk

- Safaga

- Dendera

- Şübre El Heyma

- Kafr Ed Davvar

- Ahmim

- Marsa Alem

- Kom Ombo

- Mahallet-ül Kübra

- Nagaa Hammadi

- Port Fuad

- Dahab

- 6 Ekim şehri

- Karnak

- Halayeb

- Tur

- Memfis

- Kafrü-ş Şeyh

- Kina

- Fustat

- Teb

Mısır'ın Başkenti Neresidir?

Mısır'ın başkenti Kahire'dir. Kahire aynı zamanda Afrika kıtasının da en büyük şehridir. Arap dünyasının da en büyük şehri olarak kabul edilen Kahire toplam 10 milyonluk nüfusu ile yoğun nüfusa sahip olan bir şehirdir. Kahire Mısır ekonomisinin döndüğü şehirdir.

Mısır'ın Nüfusu Kaçtır?

Mısır'ın toplam nüfusu 94.4 milyondur.

Mısır'ın Yüzölçümü Ne Kadardır?

Mısır'ın toplam yüzölçümü 1.010.000 kilometre karedir.

Mısır'ın Telefon Kodu Nedir?

Mısır'ın uluslararası alanda telefon kodu +20'dir.

Mısır'ın Posta Kodu Nedir?

Mısır'ın posta kodu uluslararası olarak 16000'dir.