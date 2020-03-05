Mısır'ın çölleri değil Antalya'nın Patara'sı

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, eşsiz güzellikleriyle ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor. Turizmi deniz, kum, güneş üçgeninden kurtarmayı amaçlayan Valiliğin alternatif turizmi geliştirme projeleri kapsamında değerlendirilen Kaş ilçesi de antik kentleri, kaya ve kral mezarları, tarihi tahıl ambarları ile turistlerin ilgisini çekiyor.









Atlı ve develi safari turları düzenleniyor

Bölgedeki kazılarla Likya Birliği'nin önemli kentleri arasında yer aldığı ve tarihi milattan önce 8. yüzyıla dayanan Patara Antik Kenti yakınlarındaki kum tepeleri, Mısır'ın çöllerini anımsatıyor. Bölgedeki girişimcilerce ince kum tepelerinde atlı ve develi safari turları düzenleniyor. Antik kentin içinden geçen tatilciler, kum tepelerini aşarak 12 kilometrelik Patara Plajı'nın eşsiz güzelliğinde tozlu bir yolculuğa çıkıyor. Caretta carettaların da önemli bir yuvalama alanı olan plaj, gün batımında ise doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüşüyor.





Kaya mezarları ve Xanthos Antik Kenti

İlçenin alternatif turizm açısından en önemli değerleri arasında kaya ve kral mezarları da yer alıyor. İslamlar Mahallesi'ndeki sarp kayalarda yer alan mezarlar, özellikle doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin görmek istediği yerler arasında. UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ndeki Xanthos Antik Kenti, kaya ve lahit mezarları ile Likya kültürüne özgü dikme mezar anıtlarıyla yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Antik kent, pek çok tarihi olay ve savaşa sahne olmasına rağmen hâlâ ayakta.







Bezirgan köyündeki Likya lahitlerinden esinlenerek 350 yıl önce yapıldığı belirlenen tahıl ambarları da ilçede kültür turizmine hizmet ediyor. Yan yana dizili 125 ambar bölgedeki köylülerce günümüzde de depo olarak kullanılıyor. Farklı mimari yapısı ve sedir ağacından yapılan ahşap dokusuyla ambarlar, zamana meydan okuyor.







Yeşilçam’ın adresiydi



Zamanında Kemal Sunal ve Şener Şen'in başrolünü oynadığı ‘Tosun Paşa’ ile İbrahim Tatlıses'in başrolünde yer aldığı ‘Sabuha’ filmleri kum tepelerde çekilmişti. Özellikle 2020’nin Patara Yılı ilan edilmesiyle bu yıl dikkatleri daha çok üzerine çekecek olan Patara plajı, turistleri bekliyor.