Mısır Vizesi Nasıl Alınır? Mısır Vizesi Başvuru Ücreti Ve Gerekli Evraklar Listesi (2020)

Mısır vizesi süreci, diğer ülkelere göre biraz daha geç sonuçlanabiliyor. Vize başvurusunun doğru evraklarla yapılmasına, dikkat edilmelidir. Umuma mahsus pasaportlular, başvuru işlemlerini aşama aşama gerçekleştirmeli, konsolosluğa değerlendirme için teslim etmelidirler.

Mısır Vizesi Nasıl Alınır?

Mısır vizesi, iki yoldan alınabiliyor. Şahsen başvuru yapılabileceği gibi vize merkezleri aracılığıyla yapılabiliyor. Vize başvuru şartlarının doğru şekilde yerine getirilmesi için vize acenteleriyle birlikte hazırlık yapmak daha doğru olabilir.

Diğer yandan vize başvuru sürecinde, acentelere ekstra ücret ödemek istemezseniz, başvurusunu şahsen konsolosluğa yapabilirsiniz. Başvuru formunu doldurduktan sonra, istenen her belgeyi hazırlamalısınız.

Dosyaya ekleyerek randevu gününde vize harcı ücretiyle birlikte yetkililere teslim etmelisiniz. Başvurunuz eksiksiz olursa, değerlendirme gerçekleşir ve vizeniz bir süre sonra size teslim edilir.

Mısır Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Vizelerde genel anlamda net ücret vermek mümkün olmuyor. Bunun nedeni, ücretlerin sürekli olarak değişim göstermesi denilebilir. Mısır vize ücreti, seyahatin amacı, ne kadar kalınacağı gibi birçok faktöre göre farklılık gösterebiliyor. Ücretlerin ortalama 105 ile 700 TL arasında olduğu söylenebilir. Mısır vizesine başvurmadan önce, ücreti hakkında konsolosluktan bilgi alabilirsiniz.

Mısır Vizesi İçin Gerekli Evraklar Neler?

Başka ülkelere giderken, vize talebiyle karşılaşılabilir. Talebin karşılanması için vize başvurusunun doğru yapılması gerekir. Bunun için istenen her evrakın, titizlikle hazırlanması gerekir. Mısır, Türkiye'den kendi topraklarına giriş yapmak isteyen vatandaşlardan, çeşitli evraklar talep eder.

Vize başvurusu formu. (Forum dijital ortamdan veya konsolosluğa gidilerek alınabilir. Eksiksiz doldurulmalı ve imzalanmalıdır. )

Pasaportun aslı ve fotokopisi. Pasaportun, 10 yıldan daha eski olmaması gerekiyor. İçinde minimum 2 sayfalık boş bölümün olması ve seyahatin sonunda, 6 aylık daha geçerliliğinin bulunması isteniyor.

Kişinin kendisine ait kimliğinin asıl ve fotokopileri. Arkalı ve önlü fotokopi çekilmesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının üzerinde bulunması gerekiyor.

2 tane güncel, 6 ay içinde çektirilmiş fotoğraf dosyada olmalı. (Biyometrik)

İkametgah belgeleri. Nüfus veya muhtarlıktan ikametgah belgesi alınabilir.

Uçak biletinin çıktıları ve Mısır'da konaklanacak yere ait rezervasyon bilgiler.

Banka hesabının dokümanları. Son 3 aylık güncel dokümanlar olmalı ve içerisinde minimum 3 bin TL bulunmalı.

30 bin Euro teminatı olan seyahat sağlık sigortası.

Ülkeye neden gidilmek istendiğine dair dilekçe. (İngilizce yazılabilir.)

Mesleki belgeler. (Emeklilik, öğrencilik, işçilik durumlarına göre belgeler.)

Seyahat amacını gösteren diğer belgeler. (Turistik gezi, öğrencilik, çalışma vizesi.)

Mısır Vizesi İçin Başvuru Şartları Neler?

Mısır vizesinin başvuru şartları, belgelerin doğru hazırlanması, ücretlerin eksiksiz ödenmesidir. Başvuru formunun doğru bilgilerle doldurulması, bilgilere göre belgelerin hazırlanması şartlar arasındadır. Mısır vizesine başvurunun en az 15 öncesinde yapılması diğer şartlar içerisindedir. Vize sürecinin olumlu değerlendirilmesi için kişinin kendisine ait bilgilerini vermesi gerekiyor.

Mısır Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Mısır vizesi, diğer ülkelerin vize sonuç sürelerine göre daha uzun olabiliyor. Bunda genellikle Mısır'a yapılan seyahatlerin fazla olması, yoğunluğun her dönem çok olması kaynaklık ediyor. Eksik olmadan evrak teslimi durumunda vize 15-45 gün arasında sonuçlanabilir.

Tatil durumlarında sürenin uzaması muhtemeldir. Genel olarak 15 gün altındaki sürede başvurular sonuçlanmaz. Başvuru ücretleri, olumsuz neti durumunda iade edilmiyor.