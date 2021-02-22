Mısır Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Mısır Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Mısır adası konumu bakımından sıcak bir iklimde yer almaktadır. Bu da doğal güzelliklerin bu iklim üzerine şekillenmesine yol açıyor. Tabi ki de Orta Doğuda yer alması sebebiyle pek bilinmiyor. Buraya turist akını pek de olan bir durum değil. Buna rağmen burayı bilen ve her zaman düzenli olarak ziyaret eden turistler var. Bunun nedeni ise Mısır adasının eşsiz bir güzelliğe sahip olması. Mısır adasında yer alan konaklama imkanları da çok geniştir. Bu bakımdan bilmeyenlerin de öğrendiklerinde ilk gitmek isteyeceği yerler listesinin başında gelir.

Mısır Adası Hakkında Bilgi

Mısır adası kültürel güzellikleri bakımından çok zengindir. Bu zenginlikler de yakın bir dönemde Mısır hükumeti tarafından turistik ziyaretlere açılmıştır. Bu bakımdan daha bebeklik dönemlerini yaşamaktadır. Buna rağmen yapılan yatırımlar sayesinde pek çok kişi burayı çok beğenmektedir.

Mısır Adası Tarihi

Mısır adasının yaklaşık olarak yedi bin yıl öncesine dayanan oldukça köklü bir geçmişi vardır. Çok farklı çeşitle kavimler ve uygarlıklar burada ev sahibi olmuşlardır. Bu uygarlıklardan en büyüklerinden bir tanesi de Antik Mısırdır. Nil nehri de bu alanda Antik Mısırın en gözde alanlarından bir tanesi olmuştur.

Mısır adası Roma döneminde de parlak bir dönem yaşamıştır. Mısır adası o dönem Romanın bir eyaleti haline getirildi. Bu dönemde Yunan mimarisi ve kültürü Mısır adasına ulaştı. Hala adada bunun izlerini görmek mümkündür.

Mısır Adası Nerede?

Geçmişte çok farklı ülke sınırları içinde yer almıştı. Buna rağmen bugün Mısır'ın güneybatı sınırları içerisinde yer almaktadır. Konumu itibari ile tüm Mısır'ın en güzel yeri de denilebilir. Konumu itibari ile pek de açıkta değildir. Bu nedenle yabancı turistler tarafından keşfedilmesi pek de mümkün olmamıştır. Buna rağmen Mısır hükumetinin bu alanda çalışmaları olmuştur. Bu çalışmaların işe yaraması ile birlikte Mısır adası artık daha konum itibari ile göz önüne gelen bir yer olmuştur.

Mısır Adasına Nasıl Gidilir?

Mısır adası etrafında pek yakın bir hava limanı yer almamaktadır. Bu bakımdan oraya hava yolu ile gitmek için en az iki vasıta kullanılması gerekir. Bunun dışında hava alanından inişten itibaren bir kara aracı kiralamak her daim mümkündür. Mısır hükumeti bu alanda çalışmaları hızlandırmasından itibaren bu gibi yenilikler de geldi. Bu bakımdan hava yolu ile Mısır adasına gitmek oldukça mantıklı.

Deniz ulaşımı ile Avrupa üzerinden Mısır adasına gitmek de bir baka seçenek. Tabi ki de hava yolculuğuna kıyasla oldukça yavaş bir yolculuk olacaktır. Fakat buna rağmen iniş yerinden itibaren gidilmesi gereken mesafe biraz azalacaktır. Bu nedenle vasıta değiştirmeyi sevmeyen turistler bu yolu da tercih edebilirler.

Mısır Adası Gezilecek Yerler

Piramitler sadece Mısırın çöllerinde yer almıyor. Mısır adası da pek çok piramit ile dolu. Tabi ki de bu piramitler çöllerde yer alanlar kadar büyük değil. Fakat gezilecek ilk yerlerin başında burası geliyor.

Mısırın başkenti Kahire de birçok güzelliği bünyesinde barındırıyor. Bu bakımdan Kahire Mısır adasına çok da yakında yer almıyor. Buna rağmen Mısır adasını ziyaret edip de Kahire'ye gitmemek pek de mantıklı bir seçim değil. Bu yüzden de turistler mutlaka Mısır'ın başkentini ziyaret ediyor.

Mısır Adası Konaklama Şartları

Türk lirası bakımından oldukça avantajlı konaklama imkanları var. Mısır'ın para birimi Mısır lirasıdır. Bu bakımdan 1 Türk lirası yaklaşık olarak 2 Mısır lirasına denk gelmekte. Bu bakımdan ortalama bir otelde kalmak Türk lirası kullanan birine göre uygun olacaktır. Konaklama çeşitliliği de oldukça geniştir. Her zevke ve bütçeye uygun oteller ve odalar her daim yer almaktadır.

Mısır Adası Özellikleri

İklimi gereği adaların serin olması beklenir. Fakat bu durum Mısır adası için pek de gereçli olmayan bir durumdur. Orta Doğu'nun kavurucu sıcaklığı Mısır adasında da her daim hissedilir. Bu da onu diğer adalardan farklı yapar.