Miramare Kalesi ve muhteşem bahçesi

Avusturya Arşidükü Ferdind Maximilian tarafından mimar Carl Junker'e yaptırılan kalenin inşaatı 1856'da başlamış, 1860 yılında da tamamlanmış. Arşidük, 22 hektarlık kale arazisinin çevre düzenlemesini bizzat kendisi tasarlamış. Adriyatik Denizi'ne bakan kayalık bir burnun üzerinde duran kalenin de yer aldığı bu parkta, sayısız tropikal ağaç ve bitki türü yer alıyor.

Kale, yıllar içinde birçok kez el değiştirmiş. Bir süre kapalı kaldıktan sonra Mart 1955'den bu yana ücretsiz olarak halkın ziyaretine açılan bu görkemli yapı, Miramare Kalesi Tarihi Müzesi adını almış. 150 yıllık tarihine karşın içindeki orijinal mobilyaları, süslemeleri, aksesuarlarının özenle korunduğu Miramare Kalesi, Avrupa'nın en seçkin tarihi yapılarından biri olarak gösteriliyor.