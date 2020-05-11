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Mimarisi ve doğasıyla ünlü Ege adası: Santorini
Seyahat
Kaynak ve fotoğraflar: Depophotos
Haber Giriş: 11.05.2020 - 10:08,Son Güncelleme:

Mimarisi ve doğasıyla ünlü Ege adası: Santorini

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalarından Santorini, ülkenin en çok turist çeken yerlerinden biri olarak biliniyor. Yunanistan'ın 200 kilometre güneydoğusunda yer alan yaklaşık 15 bin nüfusa sahip Santorini adası, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl yüzbinlerce turisti ağırlıyor.

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Ada mimarisinde kullanılan mavi ve beyaz renkler ile kendine özgü bir görsel kimliğe sahip. Mavi rengin Ege Denizi'ni, beyazın ise dalgaları sembolize ettiğine ilişkin görüşler de mevcut. Adaya ulaşım uçak ya da feribotla sağlanıyor. Tepelere kurulan oteller doyumsuz manzaralar sunarken, dar sokaklar ve merdivenler nedeniyle bol bol basamak çıkmaya hazır olmanız gerekiyor.

Mimarisi ve doğasıyla ünlü Ege adası: Santorini


Antik zamanlarda meydana gelen büyük bir volkanik patlama sonucunda bugünkü krater görüntüsüne sahip olan Santorini’yi yılda 1
milyonun üzerinde turist ziyaret ediyor.

Mimarisi ve doğasıyla ünlü Ege adası: Santorini


3 bin 500 yıl öncesine kadar yerli halk Minoanlılar’a ev sahipliği yapmış ve o zamanlar bir daire şeklinde olan Santorini, volkanın patlaması sonrası ortası sular altına gömülünce bugünkü şeklini almış.

Yunanistan’da oteller haziran ayında açılacak
Yunanistan’da oteller haziran ayında açılacak


Bazı arkeologlarca Kayıp Şehir Atlantis’in burası olabileceğini düşünülüyor. Santorini Adası'nda konaklama bedeli 20-30 Euro'dan başlasa da binlerce Euro'ya kadar  hizmet veren farklı alternatifler de mevcut.

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