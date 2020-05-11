Mimarisi ve doğasıyla ünlü Ege adası: Santorini

Ada mimarisinde kullanılan mavi ve beyaz renkler ile kendine özgü bir görsel kimliğe sahip. Mavi rengin Ege Denizi'ni, beyazın ise dalgaları sembolize ettiğine ilişkin görüşler de mevcut. Adaya ulaşım uçak ya da feribotla sağlanıyor. Tepelere kurulan oteller doyumsuz manzaralar sunarken, dar sokaklar ve merdivenler nedeniyle bol bol basamak çıkmaya hazır olmanız gerekiyor.







Antik zamanlarda meydana gelen büyük bir volkanik patlama sonucunda bugünkü krater görüntüsüne sahip olan Santorini’yi yılda 1

milyonun üzerinde turist ziyaret ediyor.





3 bin 500 yıl öncesine kadar yerli halk Minoanlılar’a ev sahipliği yapmış ve o zamanlar bir daire şeklinde olan Santorini, volkanın patlaması sonrası ortası sular altına gömülünce bugünkü şeklini almış.







Bazı arkeologlarca Kayıp Şehir Atlantis’in burası olabileceğini düşünülüyor. Santorini Adası'nda konaklama bedeli 20-30 Euro'dan başlasa da binlerce Euro'ya kadar hizmet veren farklı alternatifler de mevcut.