Mimar Sinan Camii Nerede? Mimar Sinan Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Mimar Sinan Camii üzüm pazarı yakınlarında bulunan ve bulunduğu şehrin en eski camilerinden biridir. Günümüzde hala Mimar Sinan Cami ibadet için ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Mimar Sinan Camii aynı zamanda Firdevs Paşa cami olarak da bilinmektedir.

Mimar Sinan Camii Hakkında Bilgi

Mimar Sinan Camii Osmanlı imparatorluğu döneminde Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılmış olan bir camidir. Osmanlı'nın güçlü dönemlerinde inşa edilen bu camii dönemin en ünlü camileri arasında yer almaktaydı. Mimar Sinan mimari tarzında inşa edilen bu cami kültür ve turizm bakanlığı tarafından korunmaktadır. Bu cami dönemin şehir valisi tarafından yaptırılan bir camidir. Mimar Sinan Camii hem yerli hem de yabancı turistlerin uğradığı camilerden birisidir.

Aynı zamanda bu cami inşa kubbesi bulunmayan nadir camiler arasında yer almaktadır. Bundan dolayı da Mimar Sinan Camii bu özelliği ile diğer camilerden ayrılmaktadır.

Mimar Sinan Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Mimar Sinan Camii Isparta şehrinde yer almaktadır. Isparta'nın Kutlubey mahallesin de yer alan bu camiye Isparta Merkez'den direkt olarak giden otobüsler aracılığı ile kolayca ulaşım sağlanabilmektedir. Ya da direkt olarak Kutlubey mahallesine özel araç ile de ulaşım mümkündür.

Mimar Sinan Camii Tarihi

Mimar Sinan Camii 1561 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa edilmiş bir camidir. Mimar Sinan Camii Isparta'nın en eski camileri arasında yer almaktadır. Dönemin Isparta valisi Firdevs paşanın emri ile birlikte yaptırılan bu cami Mimar Sinan'ın klasik mimari anlayışı ile birlikte inşa edilmiştir. Caminin yapımında pek çok Türk süslemesi ve Osmanlı mimarisine uygun olan süslemeler yapılmıştır. Mimar Sinan Camii dönemin en heybetli ve ünlü camileri arasında yer almaktadır.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde ise bu camiden bahsedilmektedir. Mimar Sinan Cami için "Bu koca binayı Mimar Sinan inşa etti" denilmektedir. Tarihte kitabesi olmayan camiler arasında yer alan Mimar Sinan Camii Firdevs Paşa'nın en önemli eseri arasında yer almaktadır. Caminin yapımının finansı da yine Firdevs Paşa tarafından sağlanmıştır. Mimar Sinan Camii 450 yıldır ibadete açık olan bir ibadethanedir.

Mimar Sinan Camii Özellikleri

- Mimar Sinan Camii bir tane minareye sahip olan camidir.

- Kare planlı bir şekilde inşa edilmiştir.

- Caminin tek ana kubbesi bulunmaktadır.

- Tek büyük kubbenin yanında beş de küçük kubbe yer almaktadır.

- Mimar Sinan Camii inşa kubbesi bulunmayan bir camidir.

- İnşasında düzgün kesme taşlar kullanılmıştır.

- Güney, batı ve kuzey cephelerinde alt pencereler bulunmaktadır.

- Girişte Kur'an-ı Kerim'den alınmış bir ayet bulunmaktadır.

- Sütun başlıklarında ise Türk üçgenleri yer almaktadır.

- Caminin bazı bölümlerinde mukarnas süslemeleri bulunmaktadır.

- Renkli cam işçiliği ile birlikte Mimar Sinan Camii'nin üst kısmında süslemeler bulunmaktadır.

Mimar Sinan Camii Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Mimar Sinan Camii'nin mimarı Firdevs Paşa'dır. Dönemin Isparta valisi olan Firdevs Paşa tarafından yaptırılan bir camidir.