Milyonerlerin kış sığınağı... Pek çok doğa mucizesi ve gizemi barındırıyor

Bütün yıl boyunca hava sıcaklığının neredeyse hiç değişmediği Saint-Barthelemy, tropik iklimiyle her daim sıcak. Oldukça kayalık olan Saint- Barthelemy Adası'nın nüfusu 9 bin. Yemyeşil bir tropikal doğaya, temiz havaya, kıvrımlı dağ yollarına, lüks yatlara ve göz kamaştırıcı beyaz kum plajlara ev sahipliği yapıyor.







Saint - Berthelemy adası, 1950'li yılarda David Rockefeller ve diğer zenginlerin ada üzerinde kendilerine rezidanslar inşa ettirmeleri ile popüler olmaya başladı. Bütün yıl boyunca hava sıcaklığının neredeyse hiç değişmediği Saint-Barthelemy, tropik iklimiyle her daim sıcak. Oldukça kayalık olan Saint- Barthelemy Adası'nın nüfusu 9 bin. Yemyeşil bir tropikal doğaya, temiz havaya, kıvrımlı dağ yollarına, lüks yatlara ve göz kamaştırıcı beyaz kum plajlara ev sahipliği yapıyor. Saint - Berthelemy adası, 1950'li yılarda David Rockefeller ve diğer zenginlerin ada üzerinde kendilerine rezidanslar inşa ettirmeleri ile popüler olmaya başladı.







2009 yılında Roman Abromoviç'in Gouverneur Plajı'nın arkasında kalan bölgede bulunan ve üzerinde okyanus manzaralı bungalov tipi evlerin yanı sıra tenis kortları, yüzme havuzları ve dans pistlerinin bulunduğu 70 dönüm araziyi satın aldı. Tropik iklime sahip olan adada hava sıcaklığı neredeyse hiç değişmiyor. Ada, bütün yıl boyunca sıcak bir havaya sahip. Oldukça kayalık olan Saint- Barthelemy Adası'nda az sayıda plaj bulunuyor.







Ada etrafında büyük resif bulunmadığı için plajlarda yüksek dalgalar oluşuyor. Ada, tarihi ve doğal güzelliklere sahip… Yeni yapılan oteller 12 odadan fazla inşa edilemiyor. 2010 Ekim’de 114 yaşında hayata veda eden dünyanın en yaşlı insanı Eugenie Blanchard’ın da bu adada yaşamıştı. Kristof Kolomb kısaca St. Barths diye geçen adayı 1493’te keşfettiğinde yerlilerin kullandığı 'Ouanalao' ismini değiştirmiş ve kardeşi Bartholome’nin adını vermiş.





Kralın adının verildiği başkent Gustavia, İsveç yönetiminde adeta ihya olmuş. Gelişen ticaret sayesinde halk bolluk ve bereket içinde yaşamaya başlamış. Yollar ve kaleler inşa edilmiş. Adanın en güzel kumsalı olarak kabul edilen St. Jean sadece denizi ve güneşi ile değil ülkenin en iddialı alışveriş caddeleri ile de dikkat çekiyor. İki kumsaldan oluşan St. Jean sırtını dayadığı tepeleri kaplayan rengârenk bitki örtüsü ve kucakladığı nefes kesici manzarası ile herkesi adeta büyülüyor.





Dünyada Milyonerler Adası gibi ilginç özelliklere sahip ve pek fazla bilinmeyen adalar var. İşte National Geographic Travel seçtiği çok fazla bilinmeyen o adalar...

Lopud Adası / Hırvatistan



Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrine yakın 13 adanın içindeki yaşam sürülen üç adadan biri Lopud Adası. Tekne ve yelken turizminin artmasıyla ilgi çekici bir hal almaya başlayan ada, yemyeşil doğasıyla gelenleri karşılıyor. Çam ağaçlarıyla kaplı, at nalı şeklindeki Sunj plajı, ortaçağ kalıntılarının arasında ön plana çıkıyor. Ayrıca adada bulunan 15. Yüzyıl Frensiskan manastırında tarihi bir gezinti yapılabiliyor.









Pico Adası / Portekiz

Amerika ve Avrupa’nın ortasında bulunan Portekiz’in Azores takımadalarında bulunuyor. Adanın genelinde ve kıyılarındaki fauna çeşitliliği oldukça fazla. Sakin ve güzel plajlarının yanı sıra yüzlerce mercan resifine ev sahipliği yapıyor. Denizinde yunuslarla yüzme imkânı da sağlıyor.









Streymoy /Faroe Adaları

Faroe takımadalarını oluşturan 18 adanın en büyüğü ve en kalabalığı olan Streymoy adası, dünyanın en dikkat çekici yerlerinden. Kayalıkların arasındaki labirenti andıran dar sokaklarındaki damları yeşil olan evler göze çarpıyor. Ayrıca deniz üzerinde balık çiftlikleri ve birçok ada görülebiliyor.









Pantelleria / İtalya

Sicilya ve Tunus arasında bulunan egzotik bir ada. Bilindik kumlu plajların aksine kayalıklardan oluşan plajlarıyla misafirlerini ağırlıyor. Arap stili kubbeli küçük evler adanın dikkat çekici yerlerinden. Buradaki tenha koylarda şnorkelle rahatça yüzülebilir.









Vega Adası/ Norveç

Kuzey kutbunun güneyinde Norveç’in batı kıyısında bulunan adaların en büyüğü Vega Adası. 2004 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan ada birçok kuş ve balık türüne ev sahipliği yapıyor. Geleneksel balıkçı tekneleri ve evlerinin göze çarptığı adada tekne turu yapılıyor. Özellikle adanın her yerine dağılmış renkli küçük köy evleri fotoğrafçılar için biçilmiş kaftan adeta…



