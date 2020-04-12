Milas Nerede? Milas'a Nasıl Gidilir? Milas Gezilecek Yerler

Özellikle yaz tatili için Milas Türkiye'nin en çok tercih edilen yerlerinden biridir. Akdeniz Bölgesi'nde Bodrum ile beraber yerli ve yabancı turisti her sene yoğun olarak çeker. Farklı yollar üzerinden bu bölgeye ulaşabilir ve eşsiz bir yaz tatili keyfini yaşayabilirsiniz.

Milas Nerede?

Milas, Muğla şehrinin 13 ilçesinden biridir. Muğla'dan yaklaşık olarak 65 kilometre kadar uzaklıkta olan Milas'a araçla 1 saat içerisinde varmak mümkün. İstanbul'dan ise yaklaşık 10 saat kadar sürmektedir ve 740 kilometre uzaklıktadır.

Aydın üzerinden ise 95 kilometre uzaklıkta olan Milas’a 1,5 saat içerisinde ulaşılabilir. İzmir üzerinden de 190 kilometre mesafeyle 2,5 saat içerisinde ulaşmak mümkün. Özellikle bulunduğu coğrafi bölge itibariyle hem Akdeniz hem de Ege bölgesinin özelliklerini taşıyan özel tatil yöreleri arasında yer alıyor.

Milas'a Nasıl Gidilir?

Uzak bir bölgeden Milas’a gelmek istiyorsanız en doğru ulaşım yöntemi uçaktır. Özellikle Bodrum Havalimanı, Milas ile Bodrum arasında yer almaktadır. Yaklaşık olarak Milas’a 15 kilometre uzaklıktaki Havaalanı üzerinden rahatlıkla ulaşım sağlanabilir. Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok havaalanı farklı seferler üzerinden Bodrum havaalanına doğrudan ulaşım olanağı vermektedir. Böylece havaalanı üzerinden toplu taşıma araçlarını kullanarak Milas'a geçiş gerçekleştirmeniz mümkün.

Diğer yandan Adnan Menderes Havalimanı ile 203 kilometre mesafe üzerinden ulaşım sağlanabilir. 150 kilometre uzaklıktaki Dalaman Havalimanı da yine kullanılacak olan alternatifler arasında yer alıyor. Ege Bölgesi üzerinden ulaşım gerçekleştirecekseniz İzmir-Aydın arası yolu kullanabilirsiniz. Bu yol yer bir adıyla Söke yolu olarak da bilinmektedir. Doğu Bölgesi'nden ulaşım gerçekleştirmek istediğinizde ise Muğla merkez - Yatağan yolunu kullanmanız mümkün.

Milas Gezilecek Yerler?

Muhteşem doğal güzellikleri ve tarihi yapısı ile kültürel bir miras olarak öne çıkan Milas, aynı zamanda Türkiye'nin en özel sahil kentleri arasında yer almaktadır. O yüzden gezip görülmesi gereken oldukça fazla bölgesi olduğunu söylemek mümkün.

- Milas Müzesi,

- Gümüşkesen Anıtı,

- Firuzbey (Kurşunlu) Camii,

- Baltalı kapı ve Su kemerleri,

- Milas Ağa Camii,

- Çöllüoğlu Hanı,

- Beçin Kalesi,

- Labranda Antik Kenti,

- Euromos Antik Kenti,

- Bafa Gölü,

- Herakleia antik kenti ve Milas Athena Tapınağı,

- Yediler Manastırı,

- Uyku Vadisi,

- Gökçeler Kanyonu,

- İncirliin Mağarası,

- Assos Antik Kenti,

- Şeytan Yalısı,

- Milas Ören,

Tüm bu bölgeleri özellikle yaz aylarında Milas'a ziyaret ederek gerekli şekilde gelip görebilirsiniz. Aynı zamanda Milas'ın pek çok farklı noktasında plaj ve koyları bulunmaktadır. Böylece güneş ve kum ile denizin keyfini de en iyi şekilde çıkarma şansını elde etmeniz mümkün.

Milas'ta Nerede Konaklanabilir?

Milas her sene yoğun olarak yerli ve yabancı turistleri çeken en önemli sahil potansiyel semtleri arasında yer almaktadır. Şehir kalabalığından uzaklaşarak muhteşem bir tatil yapmak isteyenlerin vazgeçilmez yerleri arasında geliyor. O yüzden paralel olarak pek çok farklı ayrıcalığa sahip farklı oteller bulunmaktadır. Destinasyona bağlı olarak farklı oteller üzerinden konaklama imkanını değerlendirmemiz mümkün. Aynı zamanda pansiyonlar ve çadır bölgelerini de kullanabilirsiniz. Böylece Muğla şehrinin bu güzel ve özel sahil bölgesinin tadını keyifle çıkarabilirsiniz.