Mihrabat Korusu Nerede Ve Nasıl Gidilir? Mihrabat Korusu Tarihi, Giriş Ve Kahvaltı Ücreti Hakkında Bilgi

Mihrabat Korusu, hem eğlencelerin ve kutlamaların hem de güzel kahvaltıların vazgeçilmez mekanları arasında yer almaktadır. Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmiş olan Mihrabat Korusu, muhteşem manzaraları ile ziyaretçilerin hem ilgisini çekmekte hem de beğenisini kazanmaktadır.



Mihrabat Korusu Hakkında Bilgi



Mihrabat Korusu, Osmanlı Dönemi zamanında, Mısır’lı Abbas Halim Paşa kızını evlendireceği zaman düğünden önce kızı Rukiye Hanım için yüz görümlüğü olarak verilen bir hediyedir. İstanbul'da bulunan Mihrabat Korusu, uzun yıllar boyunca türlü etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. Hala da günümüzde oldukça fazla olarak tercih edilmekte olan bir mekan olma özelliğine sahiptir. Mihrabat Korusu'nda organizasyonlar, cafe & restoran ve davet alanları dışında ayrıca doğa ile baş başa vakit geçirme imkanı da bulabileceğiniz pek çok seçenek bulunmaktadır.



Mihrabat Korusu Nerede?



Mihrabat Korusu, İstanbul'da bulunmakta olan ve oldukça fazla kişinin severek ziyaret ettiği bir yer olma özelliğine sahiptir. Türkiye'de bulunan Mihrabat Korusu oldukça kişi tarafından özellikle de özel organizasyonların yapılması için tercih edilen bir işletmedir. Kanlıca Beykoz'da yer alan Mihrabat Korusu, eşsiz güzellikleri ile ziyaretçilerini en güzel şekilde ağırlamaktadır. İstanbul'da yaşayan kişilerin mutlaka bir hafta sonu kahvaltısı için tercih etmesi gereken mekanlar arasında yer almaktadır.



Mihrabat Korusu Nasıl Gidilir?



Mihrabat Korusu'na gitmek isteyen kişiler öncelikli olarak nasıl gidecekleri hakkında bilgi sahibi olmak ister. Kanlıca Beykoz'da bulunan Mihrabat Korusu'na ulaşım aslında oldukça kolay bir şekilde sağlanmaktadır. Özellikle kendi aracınızı kullanarak oldukça rahat bir şekilde ulaşım sağlayabileceğiniz Mihrabat Korusu'na aynı zamanda da şehir otobüslerini kullanarak gitmeyi tercih edebilirsiniz.



Boğaz manzarasının tadını çıkarmak için tercih edeceğiniz Mihrabat Korusu'na gitmek için kendi aracınızı tercih ederseniz eğer, geniş otopark seçenekleri ile aracınızı park etmek konusunda hiç bir sıkıntı yaşamazsınız. Üstelik Fatih Sultan Mehmet köprüsünü takip ettiğinizde Kavacık çıkışından hemen sonra tabelaları takip ederek kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şehir otobüsleri ile koruya ulaşım sağlamak isteyen kişiler ise Üsküdar'dan 15, 15P ve 15T otobüslerine binebilir.



Mihrabat Korusu Tarihi



Mihrabat Korusu, Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu zamana kadar toplanmak için tercih edilen alanlardan birisi olmuştur. Osmanlı Dönemi'nin son zamanlarında bir Mısır'lı paşanın kızına yüz görümlüğü olarak verilmiştir. Üstelik manzarası ve eşsiz güzellikleri ile birçok şairin de şiirine ilham olmuş bir yer olarak bilinmektedir.



Mihrabat Korusu Giriş Ücreti



Mihrabat Korusu'na girmek isteyen kişilerin, girişte hiç bir ücret ödemesi yapması gerekmemektedir. Mihrabat korusuna girişler ücretsiz olarak yapılmaktadır. Ancak kendi özel aracı ile giden kişiler sadece otopark ücreti öderler. Otopark ücreti ise sadece 20 TL olarak belirlenmiştir.



Mihrabat Korusu Kahvaltı Ücreti



Mihrabat Korusu'na en fazla gidilme sebepleri arasında, İstanbul Boğazı'nın mükemmel manzarasına karşı bir kahvaltı yapmak yer almaktadır. Kahvaltınızı yaparken aynı zamanda da mükemmel bir manzaranın sizlere eşlik etmesini isterseniz eğer Mihrabat Korusu'nda mutlaka kahvaltı yapmanızı öneririz. Mihrabat kahvaltısı kişi başı 110 TL ücret ödeyerek yapabileceğiniz eşsiz güzellikte bir kahvaltıdır. Üstelik belirtelim ki sınırsız çay da kahvaltıya dahildir.