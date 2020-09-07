Mıhlı Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Mıhlı Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Ülkemizde yer alan Kaz Dağları hem yeşilliği hem de barındırdığı dere ve şelalesi olarak pek çok kişi tarafından sevilen ve merak edilen bir yerdir. Mıhlı Şelalesi ise bunlardan birisidir. Özellikle yaz aylarında sıcaktan bunalan kişilerin durak noktası olmaktadır.

Mıhlı Şelalesi Nerededir?

Mıhlı Şelalesi Kaz Dağları turuna çıkan herkesin mutlaka uğraması gereken yerlerden birisidir. Doğal güzelliği ile pek çok kişi büyülemek ile beraber yaz aylarında serinlemek isteyen herkesin ziyaret ettiği yerdir. Mıhlı Şelalesinin konumu birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Ülkemizde Çanakkale ile Balıkesir sınırları arasında kalan Mıhlı Şelalesi Küçükkuyu yolu üzerinden Altınoluk ilçesine 13 kilometre uzağında bulunmaktadır.

Mıhlı Şelalesine Nasıl Gidilir?

Doğal güzellikleri ile herkesi büyüleyen Mıhlı Şelalesi ülkemizde bulunan doğal güzelliklerden birisidir. Mıhlı Şelalesi ülkemizde Ege Bölgesinde bulunan ve Çanakkale iline bağlı Ayvacık ilçesine 13 kilometre mesafede yer almaktadır. Mıhlı şelalesine ulaşım ise oldukça kolaydır. Altınoluk ilçesinden Küçükkuyu'ya doğru ilerlediğinizde Küçükkuyu tabelası ile karşılaşılır. Bu tabeladan sağa dönüp 2.5 kilometre ilerlenmelidir. Yol sonunda sağ tarafta taş köprü yoluna giden bir sapak ile karşılaşılır. Bu sapaktan dönmeyerek yola 200 metre devam edildiğinde Mıhlı Şelalesine giden dönemeç bulunur. Bu dönemeç yolundan 1 kilometre daha ilerlendiğinde şelale ve gölete ulaşılmaktadır.

Mıhlı Şelalesi Özellikleri

Kaz Dağlarından gelen Mıhlı Çayında oluşmuş küçük şelale Mıhlı Şelalesidir. Mıhlı Şelalesi ülkemizde bulunan diğer şelaleler gibi çok büyük değildir. Burada çaydan gelen sular ile oluşmuş 2 gölet bulunmaktadır. Bu göletlerden bir tanesine yüzerek ulaşılabilme olanağı bulunmaktadır. Ulaşılan yer ise şelalenin tam alt kısmıdır. Suyun temizliği ve serinliği sebebiyle özellikle yaz aylarında birçok turisti ağırlayan bir yer olmaktadır.

Derenin yaklaşık olarak 250 ve 300 metre aşağı kısmında Başdeğirmen köprüsü yer almaktadır. Dere içinden yürüme imkanı da bulunur. Özellikle dere içinde yürüyüş sırasında çok güzel bir manzara ile karşılaşmanız mümkündür. Kayalıklardan korkan kişiler ise bu alana Atilla’nın yerine gelmeden hemen önce mavi renkli tabelanın yan tarafından girilmesi önerilmektedir.

Mıhlı Çayı üzerinde bulunan Taşköprü ise Roma Döneminde inşa edildiği bilinmektedir. Taşköprü yaklaşık 17 metre uzunluğunda olup 2017 yılında restore edilmiştir. Mıhlı Çayı Taş Köprü şelale yolunda sağ tarafta yer almaktadır. Ara bir yolda kalan Taşköprü çevresi oldukça sakindir. Ayrıca bu alanda dinlenebileceğiniz veya mangal yakabileceğiniz alanlar da yer almaktadır. Piknik alanı dışında restoran hizmeti veren tesis de bulunmaktadır. Özellikle ailecek piknik yapabilmesi ve güzel bir vakit geçirilmesi sebebiyle birçok kişinin tercih ettiği yerlerden birisi olmaktadır.

Mıhlı Şelalesi Giriş Ücreti

Mıhlı Şelalesine ulaşım özel araçlarla sağlanmaktadır. Bu nedenle giriş ücreti ile beraber otopark ücreti de ödenmektedir. Araç başına otopark ücreti 30 Türk Lirasıdır. Eğer araç içerisinde kişi sayısı beşten fazla ise ücret 7.5 Türk Lirası olmaktadır. Bunlar dışında piknik yapmak isteyen vatandaşların ise piknik masalarını kullanabilmeleri için 40 Türk Lirası ödemeleri gerekmektedir.

Mıhlı Şelalesi Ziyaret Saatleri

Mıhlı Şelalesine perşembe günleri hariç her gün ziyaret etmek mümkündür. Saat 09:00 ile 21:00 saatleri arasında perşembe günleri hariç her gün ziyaret edilebilmesi mümkündür.