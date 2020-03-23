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Miami'nin meşhur plajları koronavirüs nedeniyle kapatıldı
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 23.03.2020 - 13:58,Son Güncelleme:/

Miami'nin meşhur plajları koronavirüs nedeniyle kapatıldı

ABD'yi de etkisi altına alan Koronavirüs ünlü tatil merkezi Miami'yi de vurdu. Miami'nin en lüks plajları virüs salgını nedeniyle kapatıldı.

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Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını, ABD'yi de vurdu. ABD'nin Florida eyaletinde bulunan ünlü tatil merkezi Miami'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için plajlar kapatıldı.

Miaminin meşhur plajları koronavirüs nedeniyle kapatıldı


ABD'nin en ünlü turistik yerlerinden olan Miami plajları yılın her mevsiminde açık olmasıyla biliniyor. Özellikle lüks mekanların da yer aldığı bu yer ABD turizminin kalbi konumunda. Özellikle cruise turizminin de ABD'deki merkezi olan bu yerde bazı yolcu gemileri Miami Limanı'na demir attığı görüldü. Plajın ne zaman açılacağı ise bilinmiyor.

Miaminin meşhur plajları koronavirüs nedeniyle kapatıldı


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