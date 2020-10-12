Mevsimin en romantik adresleri... Hepsi Türkiye'de
Yazın çılgın kalabalıklarla dolup taşan yerler artık sessiz sakin... Hava da artık değişti, daha yumuşak ışık, sararan yapraklar, sessizlik, huzur ve elbette ki mevsimle birlikte gelen romantizm... Peki tam da bu zamanda sevdiğinizle kolay kolay unutulmayacak bir tatil yapmak için nerelere gitmeli? İşte önerilerimiz...
Güneşin muhteşem doğuşu
KAPADOKYA
Güne, doğa mucizesi peribacalarının üzerinde süzülen bir balonun içinde başlamaktan daha romantik bir şey olabilir mi? Bir de el ele tutuşup güneşin doğuşunu izlemek. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’da trekking, bisiklet ve at safari de yapabilirsiniz.
Gastronomi ve doğa
CUNDA ADASI
Tarihi Rum evleri, arnavutkaldırımlı dar sokakları, butik otelleri ve sahildeki restoranlarıyla unutulmaz bir sonbahar tatili vaat ediyor. Cunda’nın hem yemekleri çok lezzetli, hem doğası harika. Eski ile yeni arasında gidip geleceğiniz harika bir yer burası…
Ayrılmak istemeyeceksiniz
ESKİ FOÇA
Türklerin ve Rumların yüzyıllar boyunca bir arada barış içinde yaşadığı kasabaya adım atınca ayrılmak istemeyeceksiniz. 2 bin yıllık geçmişi, cumbalı taş evleri, ağlarını onaran balıkçıları ve lezzetli mutfağıyla Ege’nin kıyısında uzanıyor. Nesli tükenmekte olan Akdeniz fokları ve Homeros’un bahsettiği efsanelere konu olan Siren Kayalıkları da burada yer alıyor.
Dağların tepesinde
ŞİRİNCE
Yeşillikler içindeki Şirince, üzüm bağları ve zeytinleriyle ünlü 1800 haneli eski bir Rum kasabası... Köyün en büyük özelliği hiç bir evin birbirinin manzarasını kapatmaması! Burası dağların üstündeki konumu, ev yapımı şarapları ve nefis doğasıyla eşsiz bir yer. Mutlaka listenize eklemelisiniz…
Cennetten bir köşe
ÇAT VADİSİ / RİZE
Elevit ve Fırtına Deresi’nin birleşim noktası üzerinde bulunan vadi yemyeşil doğası, taş köprüleri, temiz havası ve yöresel lezzetleriyle cennetten bir köşeyi andırıyor. Özellikle yılın bu zamanı ormanlık ve çayırlıkların buluşmasında renk dönüşümü harika…
Otantik doku
CUMALIKIZIK
Uludağ’ın kuzey yamacındaki yerleşim el değmemiş ve otantik yapısıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Film, dizi ve kliplerden aslında burayı tanıyorsunuz. 250 civarında rengârenk Türk köy evi, Arnavut kaldırımlı dar sokaklar ve köy kahvaltısı sizi bekliyor.
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