Mevsimin en romantik adresleri... Hepsi Türkiye'de

Güneşin muhteşem doğuşu

KAPADOKYA

Güne, doğa mucizesi peribacalarının üzerinde süzülen bir balonun içinde başlamaktan daha romantik bir şey olabilir mi? Bir de el ele tutuşup güneşin doğuşunu izlemek. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’da trekking, bisiklet ve at safari de yapabilirsiniz.









Gastronomi ve doğa

CUNDA ADASI

Tarihi Rum evleri, arnavutkaldırımlı dar sokakları, butik otelleri ve sahildeki restoranlarıyla unutulmaz bir sonbahar tatili vaat ediyor. Cunda’nın hem yemekleri çok lezzetli, hem doğası harika. Eski ile yeni arasında gidip geleceğiniz harika bir yer burası…









Ayrılmak istemeyeceksiniz

ESKİ FOÇA

Türklerin ve Rumların yüzyıllar boyunca bir arada barış içinde yaşadığı kasabaya adım atınca ayrılmak istemeyeceksiniz. 2 bin yıllık geçmişi, cumbalı taş evleri, ağlarını onaran balıkçıları ve lezzetli mutfağıyla Ege’nin kıyısında uzanıyor. Nesli tükenmekte olan Akdeniz fokları ve Homeros’un bahsettiği efsanelere konu olan Siren Kayalıkları da burada yer alıyor.









Dağların tepesinde

ŞİRİNCE

Yeşillikler içindeki Şirince, üzüm bağları ve zeytinleriyle ünlü 1800 haneli eski bir Rum kasabası... Köyün en büyük özelliği hiç bir evin birbirinin manzarasını kapatmaması! Burası dağların üstündeki konumu, ev yapımı şarapları ve nefis doğasıyla eşsiz bir yer. Mutlaka listenize eklemelisiniz…









Cennetten bir köşe

ÇAT VADİSİ / RİZE

Elevit ve Fırtına Deresi’nin birleşim noktası üzerinde bulunan vadi yemyeşil doğası, taş köprüleri, temiz havası ve yöresel lezzetleriyle cennetten bir köşeyi andırıyor. Özellikle yılın bu zamanı ormanlık ve çayırlıkların buluşmasında renk dönüşümü harika…









Otantik doku

CUMALIKIZIK

Uludağ’ın kuzey yamacındaki yerleşim el değmemiş ve otantik yapısıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Film, dizi ve kliplerden aslında burayı tanıyorsunuz. 250 civarında rengârenk Türk köy evi, Arnavut kaldırımlı dar sokaklar ve köy kahvaltısı sizi bekliyor.







