Mevsime uygun valiz için anahtar seçimler

Yağmurluk şart

Koton, 100 lira

Bu mevsimde yağmurluklar hayat kurtarıyor. Koton’dan seçtiğimiz bu deri görünümlü model, sıradan bir yağmurluğa kıyasla şık görünmeyi de vaat ediyor.









Yemeğe de yürüyüşe de

Anais & Margaux, 175 lira

Spora, kahvaltıya, yürüyüşlere, hatta akşam yemeğine bile uyarlanabilecek bu parlak, toparlayıcı etkili taytı Anais Margaux’dan seçtik. Markanın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.









Yeter ki kalıbı güzel olsun

Mavi, 199.90 lira

Sonbaharda tatil bavulunuza ilk olarak güzel kalıplı bir jean atarak hazırlıklara başlayın. Tarzınıza göre farklı seçenekleri birçok markada bulmanız mümkün.









Sonbaharın tonları

Trendyolmilla, 130 lira

Sezona doğanın tonları çok yakışıyor. İster kısa botlar, ister spor ayakkabılarla kullanabileceğiniz haki rengi, safari stiline gönderme yapan bu spor şık elbiseyi tam sezonluk yapıyor.









Pantolonla da olur, elbiseyle de

H&M, 199 lira

H&M’den seçtiğimiz bu önü kapalı mule terlik hem jean’lerle hem elbiselerinizle çok yakışacak; şık akşam yemekleriniz için kurtarıcınız olacak.









Ne ince ne kalın

Adidas, 342 TL

Ne çok ince ne de çok kalın olması sayesinde, sweatshirt’ler de sonbahar havası için ideal, üstelik çok rahat. Hem sweatshirt’leri artık yalnızca sporda değil, her ortamda giymek çok popüler, bizden söylemesi...









Büzgülü şık kollar

Zara, 229.95 lira

Sezonun trendlerine gönderme yapan şık bir bluz da bavulunuzda olsun. Zara’dan seçtiğimiz büzgü kollu bu model, jean ve beyaz pantolonlarınızla harika uyumu yakalayacak.









Beyazdan vazgeçmeyin

Nike, 399.90 lira

Spor ayakkabısız bir sonbahar tatili düşünemiyoruz. Nike’tan seçtiğimiz bu beyaz model yürüyüşler için özel tasarlanmış.









Denim ceket uyumu

Mango, 250 lira

İster spor kıyafetler ister jean pantolonla ister yazdan kalma çiçekli elbiselerin üzerine... Her görünüme uyum sağlayabilen denim ceketler sonbaharın vazgeçilmezi.









Şık ve işlevsel

Yargıcı, 480 lira

İçine fazla eşya sığdırabildiğimiz sırt çantaları da seyahatlerin vazgeçilmezlerinden. Ayrıca sadece spor modelleri yok. Yargıcı’da birçok

şık seçenek var.









Düz ama vatkalı

Iamnotbasic 78 lira

Düz bir beyaz tişört her zaman bavulunuzda olsun. Yılın en popüler beyaz tişört modeli omzu vatkalı olanlar, bilginize...