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Hürriyet
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Mevsime uygun valiz için anahtar seçimler
Seyahat
Neslişah Şatıroğlu / nsatiroglu@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.09.2020 - 07:05 | Son Güncelleme:

Mevsime uygun valiz için anahtar seçimler

Bir soğuk bir sıcak olan sonbahar havası, tatil bavulu hazırlama işini de zorlaştırıyor. Sonbahar aylarında tatil yaparken tedbiri elden bırakmadan şık görünmenizi sağlayacak, az ama öz, kurtarıcı parçaları seçtik.

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Yağmurluk şart
Koton, 100 lira
Bu mevsimde yağmurluklar hayat kurtarıyor. Koton’dan seçtiğimiz bu deri görünümlü model, sıradan bir yağmurluğa kıyasla şık görünmeyi de vaat ediyor.

Mevsime uygun valiz için anahtar seçimler



Yemeğe de yürüyüşe de
Anais & Margaux, 175 lira
Spora, kahvaltıya, yürüyüşlere, hatta akşam yemeğine bile uyarlanabilecek bu parlak, toparlayıcı etkili taytı Anais Margaux’dan seçtik. Markanın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Mevsime uygun valiz için anahtar seçimler



Yeter ki kalıbı güzel olsun
Mavi, 199.90 lira
Sonbaharda tatil bavulunuza ilk olarak güzel kalıplı bir jean atarak hazırlıklara başlayın. Tarzınıza göre farklı seçenekleri birçok markada bulmanız mümkün.

Mevsime uygun valiz için anahtar seçimler



Sonbaharın tonları
Trendyolmilla, 130 lira
Sezona doğanın tonları çok yakışıyor. İster kısa botlar, ister spor ayakkabılarla kullanabileceğiniz haki rengi, safari stiline gönderme yapan bu spor şık elbiseyi tam sezonluk yapıyor.

Mevsime uygun valiz için anahtar seçimler



Pantolonla da olur, elbiseyle de
H&M, 199 lira
H&M’den seçtiğimiz bu önü kapalı mule terlik hem jean’lerle hem elbiselerinizle çok yakışacak; şık akşam yemekleriniz için kurtarıcınız olacak.

Mevsime uygun valiz için anahtar seçimler



Ne ince ne kalın
Adidas, 342 TL
Ne çok ince ne de çok kalın olması sayesinde, sweatshirt’ler de sonbahar havası için ideal, üstelik çok rahat. Hem sweatshirt’leri artık yalnızca sporda değil, her ortamda giymek çok popüler, bizden söylemesi...

Mevsime uygun valiz için anahtar seçimler



Büzgülü şık kollar
Zara, 229.95 lira
Sezonun trendlerine gönderme yapan şık bir bluz da bavulunuzda olsun. Zara’dan seçtiğimiz büzgü kollu bu model, jean ve beyaz pantolonlarınızla harika uyumu yakalayacak.

Mevsime uygun valiz için anahtar seçimler



Beyazdan vazgeçmeyin
Nike, 399.90 lira
Spor ayakkabısız bir sonbahar tatili düşünemiyoruz. Nike’tan seçtiğimiz bu beyaz model yürüyüşler için özel tasarlanmış.

Mevsime uygun valiz için anahtar seçimler



Denim ceket uyumu
Mango, 250 lira
İster spor kıyafetler ister jean pantolonla ister yazdan kalma çiçekli elbiselerin üzerine... Her görünüme uyum sağlayabilen denim ceketler sonbaharın vazgeçilmezi.

Mevsime uygun valiz için anahtar seçimler



Şık ve işlevsel
Yargıcı, 480 lira
İçine fazla eşya sığdırabildiğimiz sırt çantaları da seyahatlerin vazgeçilmezlerinden. Ayrıca sadece spor modelleri yok. Yargıcı’da birçok
şık seçenek var.

Mevsime uygun valiz için anahtar seçimler



Düz ama vatkalı
Iamnotbasic 78 lira
Düz bir beyaz tişört her zaman bavulunuzda olsun. Yılın en popüler beyaz tişört modeli omzu vatkalı olanlar, bilginize...

Mevsime uygun valiz için anahtar seçimler


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