Mevlana Müzesi Nerede? Mevlana Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Mevlana Müzesi oldukça ilgi çeken ve sürekli turistler tarafından ziyaret edilen bir müzedir. Yolunuz düştüğü zaman bu müzeyi mutlaka ziyaret etmeniz gerekmektedir.

Mevlana Müzesi Nerede?

Mevlana Türbesi ile türbe içerisinde bulunan müze Konya ilinde bulunan Karatay ilçesinde bulunmaktadır. Türbe 1274 yılında Hz. Mevlana adına yaptırılmıştır. Yıllar içerisinde üzerine eklemeler yapılmıştır ve günümüzdeki halini almıştır. Bu sebeple de Mevlana Müzesi her zaman Konya ilinin merkezi konumunda olmuştur. Bu nedenle de müzeye ulaşım çok kolay bir şekilde sağlanmaktadır.

Mevlana Müzesi Tarihçesi

Mevlana 1207 yılında Horasan'ın Behl şehrinde doğmuştur. Yaşadığı dönemde oldukça ünlü bir bilgin olan Sultanül Ulema olarak da bilinen Bahaeddin Veled, Mevlana'nın babasıydı.

1229 yılına gelindiği zaman Mevlana ile ailesi Konya'ya taşınmıştır. Mevlana Hazretleri 1244 yılında Şems-i Tebrizi ile tanışmıştır. Daha sonra kendisini tasavvufi düşünceye adamıştır.

Günümüzde Mevlana Müzesi olarak kullanılan yapı Selçuklu sarayının Gül bahçesi olarak kullanılmaktaydı. Daha sonra bu yapı Alaeddin Keykubat tarafından Hz. Mevlana'nın babasına hediye edilmiştir.

Mevlana'nın babası olan Bahaeddin Veled Ocak ayının 12'sinde 1231 yılında Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. Vefatından sonra türbede şuanda bulunduğu yere gömülmüştür. Selçuklu Sarayı'nın Gül Bahçesi olan bu alana da ilk defin işlemi gerçekleştirilmiş oldu

Hz. Mevlana'nın babası öldükten sonra pek çok kişi mezarını türbe yaptırmak ister. Fakat Hz. Mevlana gök kubbeden daha iyi türbe yoktur diyerek bu istekleri her zaman reddetmiştir.

17 Aralık 1273 yılında Hz. Mevlana'da vefat edince Mevlana'nın oğlu Sultan Veled burayı türbe haline getirmiştir. Bu tarihi yapı Yeşil Kubbe ismi ile anılır. Bu yapı dört filin ayağı üzerine oturtulmuştur. Yapının mimarlığını ise mimar Tebrizli Bedrettin yapmıştır.

Sadece türbe olan bu yapı 1926 yılından sonra ise müze olarak hizmete açılmıştır. 1954 yılında tekrar gözden geçirilerek Mevlana Müzesi ismi verilmiştir.

Mevlana Müzesi Eserleri

Müze içerisinde 6 adet bölüm bulunmaktadır. Bunlardan ilki Tilavet odasıdır. Tilavet Arapça bir kelimedir. Kur'an'ın güzel bir sesle ve düzgün bir şekilde okunmasına anlamına gelmektedir. Bu odada Kur'an okutulması sebebi ile bu isimle anılmaktadır.

Diğer oda Huzur'u Pir yani türbedir. Burada Mesnevi ile Divan-ı Kebir eserleri sergilenir. Semahane bölümü Kanuni sultan Süleyman tarafından daha sonra yaptırılmıştır. Burada Mevlevi müzik aletleri sergilenir.

Mescit bölümünde oldukça önemli cilt, hat ve tezhip numuneleri yer alır. Müezzin mahlifi ile mesnevihan kürsüsünün orijinalleri burada sergilenir. Halı Kumaş Bölümü-Derviş Hücreleri kısmında halılar, pazarcı maşası, nefir ve mütteka gibi dergahtan müzeye nakilleri gerçekleştirilmiş olan eserler sergilenmektedir. Matbah kısmı ise önceden yemek yenilen bölümdür.

Mevlana Müzesi Giriş Ücreti

Mevlana Müzesine girişler 2014 yılına kadar belli bir ücret karşılığında gerçekleştirilmektedir. Fakat 2014 yılından sonra girişler tamamen ücretsiz olmuştur. Günümüzde de girişler hala ücretsizdir.

Mevlana Müzesi Ziyaret Saatleri

Mevlana müzesi kış aylarında 09:00 ile 16:45 saatleri arasında ziyaretçi kabul etmektedir. Yaz aylarında ise 09:00 ile 19:00 arasında ziyaretçi kabul etmektedir.

Mevlana Müzesi Hakkında Bilgi

Mevlana Müzesinde her sene törenler yapılmaktadır. Bu müze Konya'nın merkezinde bulunur. Bu sebeple de ulaşım çok kolaydır. Müzede Mevlana döneminde kullanılan eşyaların tasvirleri sergilenmektedir. Bu müze yaz kış ziyaretçileri ağırlar. Fakat yaz ve kış ziyaret saatleri farklılık göstermektedir. Bunun dışında müze tamamen ücretsizdir.