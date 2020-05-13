MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriMesir macununun tarihinin yaşatıldığı müze
GeriSeyahat Mesir macununun tarihinin yaşatıldığı müze
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mesir macununun tarihinin yaşatıldığı müze
Seyahat
Kaynak ve fotoğraflar: Depophotos
Haber Giriş: 13.05.2020 - 10:29,Son Güncelleme:

Mesir macununun tarihinin yaşatıldığı müze

Şehzadeler şehri Manisa’da 480 yıllık bir gelenek olan Mesir’in hazırlanması ve Sultan Camii (Mesir Camii) kubbelerinden halka saçılmasının canlandırıldığı Şehzadeler Parkı'ndaki Dioramik Mesir Müzesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

 Müzede mesir macununun bulunma hikayesinin yanısıra, halka nasıl dağıtıldığını gösteren resimler ve heykeller yer alıyor. Müzede ayrıca mesir macunu satış dükkanı da bulunuyor. Mesir'in hikayesine gelince; 9. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın hayırseverliği ile bilinen annesi Hafsa Sultan 1530 -1531 yıllarında Manisa'da hastalanır.

Mesir macununun tarihinin yaşatıldığı müze


Hastalığına çare bulunamayan Sultan'ın yaptırdığı Sultan Camii Medresesi'nin başına getirilen Merkez Efendi, bitki ve baharat karışımından oluşan macun hazırlar. Baharatın 41 çeşidi karıştırılarak hazırlanan bu macunu yiyerek sağlığına kavuşan Hafsa Sultan, diğer hastalara da macunun verilmesini ister.

Mesir macununun tarihinin yaşatıldığı müze


Halktan gelen isteğin artması üzerine kağıtlara sardırılan macunun Sultan Camii’nin kubbe ve minarelerinden saçılmasını buyurur. Halk, her yıl nevruzun kutlandığı 21 Mart'ta Sultan Camii'nin önünde toplanır ve böylece Manisa Mesir Macunu Festivali doğar. Mesir macununun pek çok hastalıklığa şifa verdiğine, bu macundan tüketenleri o yıl yılan sokmayacağına, mesir macunu yiyen genç kızların evleneceğine, çocuğu olmayanların ise çocuğunun olacağına inanılıyor.

 

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle