Meryem Ana Kilisesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Meryem Ana Kilisesi Tarihi, Hikayesi Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Meryem Ana Kilisesi her yıl yerli ve yabancı pek çok turisti ağırlamaktadır. Tarihi dokusu ile görenleri hayran bırakmaktadır.

Meryem Ana Kilisesi Hakkında Bilgi

Meryem Ana Kilisesi Bülbül Dağı yoluna yakın bir mevkide bulunmaktadır. Efes antik Kentinin de hemen üst kısmında yer alır. Özellikle Hristiyan din inancına sahip olan kişiler burayı sık sık ziyaret etmekte ve buraya gelerek hacı olmaktadırlar. İnsanlar burayı ziyaret ederek dini görevlerini yerine getirebilirler. Dini açıdan son derece maneviyatı yüksek bir yerdir.

Meryem Ana Kilisesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Meryem Ana Kilisesi İzmir ilinin Selçuklu ilçesine 9 km uzaklıkta bulunur. Her sene pek çok kişinin ziyaret ettiği bu yer İzmir merkezden yaklaşık 80 km uzaklıkta, Kuşadası'ndan ise 30 km uzaklıktadır. Aydın ilinden buraya gelecekseniz de buradan 60 km uzaklıktadır.

Meryem Ana Kilisesine özel araçla olduğu kadar toplu taşıma araçları ile de kolay bir şekilde gidilmektedir.

Meryem ana Kilisesi Tarihi

Meryem Ana Kilisesi Hristiyanlık inancına göre hac yerlerinden biri olarak kabul edilir. Yapı 1891 yılında İzmir'de yaşayan Lazaristler tarafından orman içinde keşfedilmiştir.

1950 yılında binaya restorasyon çalışmaları yapılmış ve bu kilise kutsal kabul edilmiştir. Hristiyanlığın merkezi olan Vatikan 1952 yılında burayı hac merkezi ilan eder.

Meryem Ana Kilisesini Papa 4. Paul 1967 yılında ziyaret etmiştir. Papa 2. Jean Paul ise 1979 yılında kiliseyi ziyaret etmiştir. Tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte yakın bir tarihte papa 16. Benedict tarafından ziyaret edilmiştir. burada her sene 15 Ağustos da ayin yapılmaktadır.

Kiliseye yaklaşırken yol kenarında bir hediyelik eşya dükkanı da bulunmaktadır. Meryem Ana Kilisesine girerken saygıdan başınızı örtmeniz gerekir. Kilise içerisindeki mumları belli bir miktar bağış karşılığında veya bağış yapmadan en fazla iki adet alarak dışarıdaki alana dikebilirsiniz.

Meryem Ana evinde aşağı doğru indiğinizde karşınıza üç adet çeşme çıkacaktır. Bu çeşmelerden akan suların şifalı olduğu düşünülmektedir.

Meryem Ana Kilisesi Hikayesi

Hz. İsa çarmıha gerilmeden önce annesini yakın arkadaşı olan ve aynı zamanda da havarisi olan St. Jean'a emanet etti. St. Jean Romalıların çok fazla zulüm yapması sebebi ile Hz. Meryem'in Kudüs'te kalmasını istemez ve onunla beraber Efes şehrine gelir. St. Jean Hristiyanlık dinini yaymaya çalışırken Hz. Meryem'i de halktan saklamış ve Bülbül dağında bulunan küçük bir kulübeye gizlemiştir. Kulübe sık ağaçlar ile kaplı olduğundan görünmemektedir.

Hz. Meryem'in 101 yaşına kadar burada yaşadığı ve yine mezarının da burada kimselerin bilmediği bir yerde olduğu düşünülmektedir.

Daha sonraları Meryem Ana'nın hikayesini kitaplardan okuyan ve merak eden bir grup insan kitapta bulunan tasvirlerden yola çıkarak evi aramaya başlarlar. Daha sonra orman içlerinde kilise kalıntılarını bulmuşlar. Sonraki günlerde yapılan detaylı çalışmalar ile Meryem Ana kilisesi gün yüzüne çıkarılmış.

Meryem Ana Kilisesi Ziyaret Saatleri

Meryem Ana Kilisesi girişleri yabancı turistler için 35 TL olarak belirlenmiştir. Türk vatandaşları ise 10 TL ödeyerek Meryem Ana Kilisesini ziyaret edebilmektedirler. Ayrıca otoparkta 10 TL'dir.

Meryem Ana Kilisesi Kasım ile Şubat ayında sabah 08:00 ile akşam 17:00 arasında ziyaretçi kabul etmektedir. Diğer aylarda ise Meryem Ana Kilisesi sabah 08:00 ile akşam 18:00 saatleri arasında rahatlıkla ziyaret edilebilmektedir.