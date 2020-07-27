Mersin'in turizm merkezi Kızkalesi'ndeki işletmeciler bayram tatilinden umutlu

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamindaki normallesme süreciyle turizme yeniden açilan Erdemli ilçesindeki Kizkalesi'nde, isletmelere ilgi artiyor. Çukurova Turistik Otelciler ve Isletmeciler Birligi (ÇUKTOB) Baskan Yardimcisi Mustafa Kale, AA muhabirine, UNESCO tescilli Kizkalesi'nde, nitelikli 104 tesis ile 3 binin üzerinde yatak bulundugunu belirtti. Günübirlik gelen tatilcilerle yatak kapasitelerinin geçici olarak arttigini ifade eden Kale, bunu kalici hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.









Turizm isletmecilerinin, doluluk oranlarini arttirmayi hedefledigini ve bunun için en önemli firsatin Kurban Bayrami tatili oldugunu vurgulayan Kale, "Turizm tesislerinde pandemi nedeniyle istenen doluluk seviyesine ulasilamadi ama Kurban Bayrami'nda önemli bir doluluk oranini yakalayacagimiza inaniyorum. Tüm umutlarimiz bayram tatiline kaldi, hazirliklarimizi da buna göre yaptik. Sadece otellerin degil motel ve pansiyonlarin da dolmasini bekliyoruz." diye konustu. Yurt disindan da rezervasyonlarin alindigini aktaran Kale, söyle devam etti:









"Otellerimiz dezenfekte edildi. Girislerde ates ölçülüyor, dezenfektan veriliyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarinin tamamini yerine getiriyoruz. Bizim için öncelikle insanlarimizin sagligi önemli. Bizim için önemli olan sey, tatile gelen insanlarin sorunsuz sekilde otellerimizden, tatil bölgemizden ayrilmasi ve 'gelecek yil yine gelecegim' diyebilmesi."









Otel isletmecisi Cengiz Ünal ise Saglik Bakanligi basta olmak üzere ilgili kurumlarin aldigi Kovid-19 önlemlerinin tamamini uyguladiklarini vurgulayarak, ziyaretçilere saglikli bir tatil ortami sunmaya çalistiklarini söyledi. Geçen yila oranla turist sayisi düsük olsa da bayram tatilinden umutlu olduklarini ifade eden Ünal, "Yogunluk bekledigimiz Kurban Bayrami için yapilan rezervasyon talepleri sevindirici. Bayram tatili için tüm hazirliklarimizi yaptik. Herkesi bekliyoruz." diye konustu.