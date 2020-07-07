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Hürriyet
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Mersin'de plajlar pandemi sonrası en yoğun günlerini yaşıyor
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 09:29,Son Güncelleme:

Mersin'de plajlar pandemi sonrası en yoğun günlerini yaşıyor

Mersin'de, pandemi tedbirlerinin gevşetilmesiyle Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilini dolduran yerli turistler, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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Doğu Akdeniz’in turizm merkezi Mersin’de koronavirüs salgını nedeniyle sezonun başında alınan sıkı tedbirlerin gevşetilmesi, turizmcilerin yüzünü güldürdü. Hafta sonu hava sıcaklığının 37 derece olarak ölçüldüğü fakat hissedilen sıcaklığın 41-43 derecede seyrettiği kentteki tatil beldelerinde, plajlarda ve koylarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Mersinde plajlar pandemi sonrası en yoğun günlerini yaşıyor


Sınavların çoğunun bitmesinin de etkisiyle, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu ve Çukurova bölgelerinden gelen yerli turistler, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi başta olmak üzere bölgedeki hotel, motel, pansiyon ve apartların tamamına yakınını doldurdu.

Mersinde plajlar pandemi sonrası en yoğun günlerini yaşıyor



GEÇEN YILA GÖRE DAHA KALABALIK

Kızkalesi'nde deniz bisikleti kiralayan Hüsamettin Aşa, Kızkalesi’nde plajların geçen yıla oranla daha kalabalık olduğunu belirten Aşa, "Bu yoğunluk, pandemi sürecinde insanların evlerinde sıkılmasından olabilir" dedi. Turizm ve seyahat acentesi ile su sporları tesisi işletmecisi Bora Aksoy ise koronavirüs salgınından Türkiye'nin olduğu gibi Akdeniz bölgesinin de büyük oranda etkilendiğine değinerek, "Pandemiye rağmen hafta sonu yoğun bir kalabalık görüyoruz. Bu ne yönde gider açıkçası bilemiyorum ama oldukça bir talep olduğu ortada. Sıcakların etkisi ve yaz mevsiminin ortasına gelmemiz nedeniyle umarım bunun iyi bir şekilde gideceğini düşünmekteyiz. Yasaklardan ve sıcaktan bunalan kişilerin artık denize doğru yönlendiğini görüyoruz" diye konuştu.

Mersinde plajlar pandemi sonrası en yoğun günlerini yaşıyor


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