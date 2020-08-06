Mersin'de lavanta bahçeleri yoğun ilgi görüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Lavanta Fidesi Dağıtım Projesi' ile kenti lavanta üretiminin merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. Projenin ilk yılında 25 üreticiye 30 bin fide dağıtılırken, bu yıl Silifke ve Gülnar ilçelerinde 50 üretici 100 bin lavanta fidesiyle buluşturulacak. Proje ile 50 boş ve parçalı arazi de tarıma kazandırılacak. 2018 yılında hazırlanan projeyle ilk lavantaların toprakla buluştuğu Çaltıbozkır Mahallesi'nde lavantalar büyümeye devam ediyor. Görüntüsüyle vatandaşların yoğun ilgisini gören lavantalar, ayrıca fotoğraf çekilmek isteyenlerin de vazgeçilmez yeri haline geldi.





Boş duran toprakları değerlendiriyoruz

Projeyle ilgili açıklamalarda bulanan Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürü Ali Nuri Zeka, 2018 yılında yaptıkları projeyle Çaltıbozkır ve Pirömerli mahallelerinde lavanta dağıtımı yaptıklarını söyledi. Çaltıbozkır’a o dönem 5 bin adet lavanta fidesi verdiklerini söyleyen Zeka, “Şu an büyüyenler o 5 bin adet. Pirömerli Mahallesi’ne de 95 bin adet verdik. 2020 yılına geldiğimizde de Çaltıbozkır’a 43 bin, Kavak’a 10 bin, geriye kalan 100 bini tamamlayacak şekilde Gülnar ilçesinin mahallelerine dağıttık. Lavanta fidesini dağıtmamızdaki amaç, bölgede boş duran toprakların değerlendirilmesidir. Lavantanın ürünlerinin vatandaşlara katkı sağlamasını bekliyoruz. Bizim bu yıl dağıttığımız 100 bin adet lavanta ile 50 dekar boş arazinin değerlendirilmesini sağladı. Lavantanın yağını, çiçeğini, suyunu, parfüm endüstrisinde kullanılmasını, gıdalara katkı maddesi olarak kullanılmasını, çamaşırların arasına koyup koku olarak kullanabilirsiniz” dedi.



Halkımızın çok büyük ilgisini gördük

Çaltıbozkır Derneği Başkanı Mehmet Özçalık ise 2018 yılında kurdukları derneğin bölgedeki kırsal alanlarda halkın kalkınmasına yardımcı olacak projelere destek verdiğini söyledi. O yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yapılan projeyle 5 bin adet lavanta fidesi aldıklarını dile getiren Özçalık, “Çaltıbozkır Mahallemiz Silifke’nin kırsal bölgelerinden birisidir. Oldukça boş toprağı fazladır. Bu sahada yapmış olduğumuz deneme ekimi neticesinde çok başarılı bir sonuç aldık. 2 yıl içerisinde lavanta tarlalarını elde ettik. Halkımızın çok büyük ilgisini gördük. Yoğun bir şekilde ziyaretçi aldık. Bu ziyaretçileri aldıktan sonra gördük ki sadece topraklarımız değerlenmiyor halkımızın ürünleri de değerlenmeye başladı. Gelen insanlar, doğadaki yöresel ürünlerden de almaya başladılar. Böylece lavantalar bölge halkına ayrıca bir gelir kapısı oldu. Önümüzdeki yıllarda Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği yaparak daha geniş alanlarda ekim, dikim çalışmaları yapacağız” şeklinde konuştu.