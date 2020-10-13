Mersin Plajları 2020 - Mersin'de Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Muhteşem koyları ile plajlara sahip Mersin, pek çok farklı kıyı bölgesinde harika bir deniz turizmi sunuyor. Özellikle Türkiye'nin pek çok farklı yaz destinasyon sahilleri göz önünde bulundurulduğu zaman, bozulmamış ve bakir koyları ile harika plajları eşliğinde Mersin değerlendirilebilecek en önemli şehirler içerisinde gelmektedir.

Kız Kale Plajı

Mersin'in kız Kale Plajı akla gelen ilk yerlerden biri olarak öne çıkıyor. İncecik kumları ve geniş kumsalın yanı sıra berrak denizi eşliğinde harika bir gün geçirme olanağı vermektedir. Ancak plajı işletenler konusunda iyi bir hizmet verilmediği halk şikayetleri doğrultusunda öne çıkıyor. Bu doğrultuda plaja ücretsiz giriş imkan tanırken, şezlong ve şemsiye için 20 TL gibi bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda cafe ve restoran ile beraber, soyunma kabini ya da ve WC ile duş gibi olanaklar bulunuyor.

Susanoğlu Plajı

Silifke ilçesinde yer alan Susanoğlu Plajı mavi bayraklı olması ile beraber en çok tercih edilen plajlar içerisinde yer almaktadır. Özellikle sıcak ve sığ denizi çocuklu aileler ve yüzme bilmeyenler için güzel bir gün geçirme imkanı tanıyor. Ücretsiz giriş olanağı sağlayan plaj, aynı zamanda özel işletme doğrultusunda şezlong ve şemsiye olanağı vermektedir. 15 veya 20 TL gibi cüzi bir fiyat doğrultusunda tüm olanaklarından faydalanmak mümkün.

Ayaş Plajı

Erdemli ilçesinde bulunan Ayaş Plajı Ayaş mahallesinde yer almaktadır. Özellikle en geniş kumsala sahip alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Böylece voleybol oynama alanı ve birçok etkinlik sağlayan plaj, sıcacık ve sığ denizi eşliğinde rahatça yüzme olanağı tanımaktadır. Giriş ücretsiz olan plaj aynı zamanda şezlong ve şemsiye gibi pek çok olanak doğrultusunda imkan tanımaktadır. Cankurtaranın da bulunduğu plaj içerisinde kafeterya ve restoranlar da yer alıyor. 15 veya 20 TL gibi bir ücret ödeyerek şezlong ve şemsiye gibi pek çok olanaktan faydalanmak mümkün.

İncekum Plajı

İncekum Plajı boğsak koyunda bulunan ve Silifke ilçesinde yer alan en güzel plajlar içerisinde bulunmaktadır. Caretta carettaların da üreme alanı olarak bilinen plaj, bir kısmı bu yüzden koruma alanı olarak geçiyor. Silifke'ye 18 kilometre uzaklıktaki plaj, özellikle kamp yapmak ve karavanla gelmek isteyenler için günübirlikçiler özel bir fırsat veriyor. Girişi ücretsiz olan plaj şezlong ve şemsiye ile soyunma kabini duş gibi olanaklar için 15 ve 20 TL ücret talep edilmektedir. Ayrıca araç ve çadır konusunda 80 TL gibi bir ücreti bulunuyor.

Yapraklı Koyu

Mersin'in en güzel koylarından biri olarak tabir edilen yapraklı koyu, aynı zamanda harika bir plaj sunuyor. Ancak kumsalı bulunmayan plaj denize girmek için Berrak ve tertemiz bir su imkanı vermektedir. Çabuk derinleşen suyu söz konusu olduğunda, yüzme bilmeyenler için bilgi vermek gerekir. Kayalıklar arasında Berrak bir görüntü sağlayan denizi ile beraber, plaja giriş ücretsizdir. İsteğe bağlı olarak kayalıklar üzerinde Beach kulüpler olduğu için, şemsiye ve şezlong için 25 TL vererek günü geçirmek mümkün.

Soğuksu Plajı

Aydıncık ilçesinde yer alan Soğuksu Plajı Mersin merkeze 170 kilometre uzaklıktadır. Yeraltı su kaynağı ile buluşan Deniz'i muhteşem bir gün geçirme imkanı tanırken, dağlardan gelen buz gibi su ile serinleme imkanı veriyor. Herhangi bir kum veya kumsalı bulunmadığı plaj, aynı zamanda ücretsiz şekilde değerlendirme imkanı vermektedir.