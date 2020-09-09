Mersin Arkeoloji Müzesi Nerede? Mersin Arkeoloji Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Arkeoloji kısaca kazı bilimi olarak bilinen bu bilim dalıdır. Özellikle tarih öncesi çağları aydınlatmak için kullanılan en önemli bilim dalı olarak karşımıza çıkar. Tarih öncesi çağlarda yaşayan insanların hayatları arkeolojik bilimi sayesinde aydınlanır. Mersin Arkeoloji Müzesi de bölgenin arkeolojik kalıntılarını, dolayısıyla bölgede yaşayan halkların hayatlarına dair birçok bilgiye sahip olmayı sağlamaktadır.

Mersin Arkeoloji Müzesi Nerede?

Mersin ülkemizin Akdeniz Bölgesi sınırları içerisinde bulunan ilimizdir. Mersin Arkeoloji Müzesi 1978 yılında ziyaretçilerine kapılarını açmış, Türkiye'nin en eski arkeolojik müzeleri arasında yer almaktadır. Mersin merkezde bulunan müze; Mersin Merkez ilçesi Akdeniz'e bağlı olan bağlı Nüzhetiye Mahallesi'nde bulunur. Mersin Müzesi Atatürk Caddesi üzerinde yer alır. Mersin Müzesi'ne şahsi araçla ya da toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanabilir. Kent merkezinde bulunan Mersin Müzesi kişilerin yürüyerek de ulaşım sağlayabileceği alanlardan bir tanesidir.

Mersin Arkeoloji Müzesi Özellikleri ve Tarihçesi

Mersin Arkeoloji Müzesi tarih öncesi çağlara ait birçok kalıntıya ev sahipliği yapar. Mersin Arkeoloji Müzesi arkeoloji müzesi 1944- 1945 yılları arasında halkevi olarak inşa edilmiş bir binadır. Daha sonra bir süre boş kalan bina Arkeoloji Müzesi olarak 1978 yılında müzeye çevrilmiştir. 2 katlı olarak inşa edilen binada 1435 adet ürün sergilenir. Müze yalnız Arkeoloji Müzesi olarak hizmet etmez. Aynı zamanda Etnografya Müzesi olarak da hizmet veren Mersin Arkeoloji Müzesi içerisinde etnoğrafik eserler de bulunmaktadır.

Mersin Arkeoloji Müzesi 3 bölümden oluşur. Mersin Arkeoloji Müzesi bölümleri;

- Taş eserler salonu: bu bölgede roma dönemine ait insan başları, heykel, stel ve anforalar bulunmaktadır.

- Arkeoloji Salonu: Mersin ve çevresinde bulunan Höyük, antik kentlerde yapılan arkeolojik çalışmalar sonucu elde edilen eserler bulunmaktadır. Bu eserler eski Tunç, Urartu, Helenistik Roma ve Bizans dönemine ait eserler olarak kayıtlarda geçer.

- Etnografi Bölümü: bir bölümünde ise 446 adet etnografik eser bulunan Mersin Müzesi'nde Mersin geçmişini, kültürünü yansıtan eserler bulunur.

Mutlaka gezilip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi olan Mersin Müzesi bölgenin kültürel değerlerini anlamak açısından ve aynı zamanda bölgede bulunan çok eski dönemlere ait eserleri görmek açısından oldukça önemlidir.

Mersin Arkeoloji Müzesi Giriş Ücreti ve Ziyaret Saatleri

Mersin Arkeoloji Müzesi yaz sezonu ve kış sezonunda farklı saatlerde hizmet vermektedir. Yaz sezonunda 09.00 -19.00 saatleri arasında hizmet veren Arkeoloji Müzesi kış sezonunda ise; 08.30- 17.00 saatleri arasında ziyaretçilere kapılarını açmaktadır. Mersin merkezde herkesin ulaşabileceği bir konumda bulunan Mersin Müzesi bu saatler içerisinde ziyaret edilebilir.

Mersin Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadardır?

Mersin Merkezi'nde bulunan Mersin Arkeoloji Müzesi giriş ücreti oldukça cüzi bir miktar olan 5 TL'dir. Böylece müzeye girerek müzede bulunan arkeolojik, etnografik eserler görülebilir. Bu sayede kişiler arkeolojik kazılardan elde edilen bölgede tarih öncesi dönemlerde yaşayan insanların yaşantıları ile ilgili fikir sahibi olurken, etnografi bölümünü gezerken bölgenin kültürel değerleri ile ilgili fikir sahibi olmaları mümkündür. Bu da kişilerin dünyaya bakış açılarını geliştiren bir özelliğe sahiptir.