Meriç Köprüsü Nerede? Meriç Köprüsü Tarihi, Hikayesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Görülmesi gereken eserler arasında yer alan bu köprü ise Edirne’de bulunmaktadır. Yolunuz düştüğü için değil, planlayarak gideceğiniz bir yer olmayı hak eder.

Meriç Köprüsü Nerede?

Meriç Köprüsü Edirne’de bulunur ve Edirne merkezde olduğu içinde ulaşımı kolay bir yerdir. Konum olarak Karaağaç Mahallesi ile Edirne arasında bulunur. Burada sizi navigasyon da yönlendirecektir. Buraya ulaşım için kendi aracınızla yola çıkarak gelebilirsiniz. Edirne’ye giden pek çok otobüs firması vardır. Bu firmalardan biriyle yolculuk yapabilirsiniz.

Edirne’nin bazı büyük şehirlere uzaklığı ise şu şekildedir;

Edirne – İstanbul: 240 km

Edirne – Ankara: 715 km

Edirne İzmir: 710 km

Meriç Köprüsünü görmek isteyenler Edirne’ye geldikten sonra buradan otobüse binebilirler. Edirne merkezden kalkan Karaağaç otobüsleri, sizi buraya getirecektir. Tekirdağ’dan gelecek olanlar için ise mesafe yaklaşık 2 saat kadar sürmektedir. Meriç Köprüsüne ulaşım oldukça kolaydır.

Meriç Köprüsü Tarihi

Meriç Köprüsü uzun yıllardır tarihi tanıklık etmiş bir köprüdür. 1833 yıllarından beri ayakta olan bir köprüdür. II Mahmut döneminde yapılmaya başlanmış bir köprüdür ve varlığını sürdürür. Yapımının ilerlemesi ise 1842 yılında Sultan Abdülmecid zamanında devam etmiştir. Köprünün yapım aşaması 1847 yılında tamamlanmıştır. Meriç Köprüsünün bugün bulunduğu yerde ise daha önce ahşap bir köprü bulunmaktaydı.

Meriç Köprüsü Hikâyesi

Köprünün yapılması öncelikle tabiat şartları nedeniyle zorunlu olmuştur. Eski dönemlerde Meriç Nehri’nin taşması ile şehir suların altında kalmaktaydı. Bu nedenle buraya tahta köprünün yerine daha sağlam bir köprünün yapılmasına karar verildi.

Sultan Abdülmecit ve II Mahmut dönemlerinde de köprü inşa edildi. Köprünün inşası o kadar başarılı olmuştur ki köprü varlığını bugüne kadar sorunsuz bir şekilde sürdürmüştür.

Meriç Köprüsü Özellikleri Hakkında Bilgi

Meriç Köprüsü tam bir sanat eseridir. Köprü incelediğinde üzerinde işlenen figürler dikkat çekmektedir. Sanatsal açıdan çok güzel figürleri bünyesinde barındırmaktadır. Edirne’ye gelen herkesin bu köprüyü mutlaka görmesi gerekir.

Köprünün özelliklerine baktığımız zaman ise, köprünün uzunluğu 263 metredir. Köprünün genişliği ise 7 metredir. Köprünün üzerinde 12 hayvanlı takvim işlenmiştir. Ayrıca 8 köşeli yıldız figürü görülmektedir. Köprüde Selçuklu izleri hüküm sürmektedir. Bu görüntüler ise köprüyü gören herkesi hayran bırakmaktadır. Türk takvimi olan ve on iki hayvan sembolü barındıran takvimim bir anlamı vardır. Buna göre ejder yılında yağmurun bol olduğu belirtilir. Bu da bolluk ve bereket anlamına gelir.

Köprünün bulunduğu yer aynı zamanda günbatımının en güzel görüldüğü nokta olarak bilinmektedir. Köprü üzerinde eskiden bir kitabe varmış. Burada bir güneş sembolü bulunuyormuş. Fakat İstiklal Savaşı sırasında Yunanlılar tarafından alındığı veya tahrip edildiği düşünülmektedir.

Köprünün üzerinde seyir köşkü bulunmaktadır. Bu seyir köşkünden padişahlar gün batımını izlerlermiş. Bugün maalesef bu seyir köşkleri, sprey boyalar ile tahrip edilmiştir. Bu da tarihe yapılan bir saygısızlıktır. Meriç Köprüsü kesme taştan inşa edilmiştir. Fakat köşk ve balkon mermerden inşa edilmiştir

Köşk yapı olarak ise dört kemer üzerine oturtulmuştur. Ön yüzündeki alınlık kısmında ve orta kısmında ise tuğra vardır. Tuğraların izleri ise yıllar içinde silik hale gelmiştir. Meriç köprüsü üzerinde yer alan bu seyir köşkünün tavan kısmında yer alan işlemeler tam bir sanat eseridir.