'Menteşe Beyliği'nden kalma tarihi bir camii: Cevher Paşa

Dikdörtgen planlı bir yapının kuzeyinde son cemaat yeri, kuzeybatı köşesinde minaresi yer alıyor. Harimin doğu ve batı duvarında dörder, güney ve kuzey duvarlarında ikişer pencere bulunuyor. Dikdörtgen formlu pencerelerin kesme taştan söve ve atkı taşları ile sivri kemerli alınlıkları mevcut. Son cemaat yerinin kuzey batısına bitişik minarenin kürsü kısmı yüksek tutularak caminin çatı seviyesine getirilmiş. Kesme taşla kaplı minarenin birinci şerefesinin üzerindeki petek kısmından yukarısı eski yıllarda yıkılmış olduğundan üzeri metal külahla örtülerek bodur bir minare görünümü kazandırılmış.









Caminin harimi dörder adet ahşap iki sütun sırasıyla üç sahına ayrılmış. Sütunlar, ahşap kompozit başlıklara sahip. Harimin kuzey bölümünde altı adet ahşap sütunun taşıdığı kadınlar mahfili yer alıyor. Bu sütunlar da harimin diğer sütunları gibi dekore edilmiş. Mihrap, yarım daire kesitli bir niş ve çeyrek küre şekilli bir kavsaradan oluşuyor. Niş içinde bir perde motifi ve ortada mizan terazisi motifi yer alıyor. Mihrabın üzerinde bitkisel motifli üçgen bir tepelik oluşturulmuş. Harim duvarları, boya ile meydana getirilmiş kare ve daire şekilli panolarla süslenmiş. Panoların içleri, bitkisel geometrik desenler ve yazılarla doldurulmuş.









Son cemaat yerinde altı adet ahşap sütun yer alıyor ve iki tarafından ahşap merdivenle mahfile geçiş sağlanıyor. Son cemaat yerinden harime yuvarlak kemerli bir giriş kapısından geçiliyor. Kapının üzerindeki yazı bandında Hicri 1235 tarihi okunmakta. Yapının üzeri kırma çatıyla örtülü olup Marsilya kremidi ile kaplanmış. Orijinal örtüsü düz dam örtü olmasına rağmen daha sonraki yıllarda kırma çatı yapılarak yapının korunması sağlanmış. Osmanlı döneminde 19 yy. batılılaşma sürecinde yapılan ahşap destekli kalem işi süslemeli camilerden olan Cevher Paşa Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 2006 yılında restorasyonu yapılarak tekrar kullanıma açılmış.