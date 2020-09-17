Menekşe Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Menekşe Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Menekşe plajı, İstanbul şehir merkezinden kolay bir şekilde ulaşılabilecek, tatile çıkma zamanı ve imkanı bulamayan İstanbul’da yaşayan kişiler tarafından kolaylıkla gidilen bir plajdır. Bununla birlikte bazı çevre illerdeki kişilerinde yoğun ilgi gösterdiği bir plaj olmaktadır. Genelde hafta sonlarında günü birlikçi olarak gelen ziyaretçilerin çok yoğun ilgi gösterdiği menekşe plajı tatile zamanı olmayanların en uğrak noktasıdır.

Menekşe Plajı Hakkında Bilgi

İstanbul'da yaşayan kişiler için serin ve ferahlatıcı bir tatil köşesi olan Menekşe Plajı, yaklaşık olarak 620 metrelik bir sahil uzunluğuna sahiptir. Oldukça büyük olan bir alanı kapsayan Menekşe Plajı, ortalama olarak 200 tane şezlong, 200 tane şemsiye, 2 tane cankurtaran mobosu, 3 tane cankurtaran kulesi, 10 tane cankurtaran personeli, 1 tane kurtarma botu, 1 tane ambulans, 8 tane soyunma kabini ve 300 araçlık otoparkı bulunmaktadır. Ülkemizde İstanbul çevresinde yaşayan insanların havaların ısınması ile birlikte günübirlik olarak tatil için akın edip geldiği bir plaj olmaktadır. Bu nedenle de bu menekşe plajı hemen hemen her bütçeye uygun ve hitap etmektedir.

Menekşe Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Menekşe Plajı, İstanbul ilinin Bakırköy ilçesine bağlı olan ve Florya semtinde bulunan değerli bir plajdır. Diğer bir şekilde ile Küçükçekmece Gölü'nün yan tarafında bulunmaktadır ve buraya ulaşım sağlamak amacı ile Bakırköy Florya'da bulunan otobüslere ya da Yenibosna’dan kalkan dolmuşlar da kullanarak ulaşım sağlanabilir.

Menekşe Plajı Özellikleri

Günümüzde çok sevilen Küçükçekmece Gölü’nün hemen yan tarafında yer almakta olan bu Florya Menekşe Plajı, mutlaka gezilip görülmesi gereken bir plaj olmaktadır. Bu menekşe plajında sevdikleriniz ile beraber deniz, kum ve de güneşin keyfini çıkarmak mümkündür. Yaz aylarında da çok kalabalık ve de hareketli olan bu plaj tam bir keyifli tatil yapmak için uygun olan plajdır. Menekşe plajının deniz oldukça berrak, temiz ve de denizin içinde bulunan bazı deniz kabukları da denizin üzerinden görünmektedir.

Menekşe Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Menekşe plajında yaz sezonu kamp yapmak amaçlı olarak gidilebilen bir plajdır. Ücretsiz olan kamp yerlerinde dileyen kişiler direk çadır kurabilirler. Bu plajda en önemli konu tabi ki hiç kuşkusuz güzel bir kamp yerdi bulmaktır. Çünkü bazen kalabalık nedeni ile çadır kurmak için yer bulunmamaktadır. Havaların çok fazla sıcak olduğu bu dönemlerde kamp yapmak sabah doğan güzel güneş ile denizi görmek kişiye mutluluk katacaktır. Bu plaja yaz aylarının başlarında kamp yapmak amacı ile pek çok grup insan gelmekte ve bu plajın denizin keyfini güzel bir şekilde sürmektedir.

Menekşe Plajı Giriş Ücreti

Menekşe plajı giriş ücreti alınmamaktadır. Çünkü bu plaj bir halk plajı olmaktadır. Menekşe plajı pek çok kişi tarafından denize girmek isteyen yani günübirlik olarak gelmek isteyen kişiler için en ideali olduğu için hafta sonu çok yoğun olmaktadır. Florya Menekşe Plajı bir halk plajıdır. Bu nedenle bu plajda her çeşitten insan olabileceği için yer bulma konusunda çok dikkat edilmelidir.