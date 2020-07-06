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Hürriyet
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Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'na ziyaretçi akını
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 06.07.2020 - 14:09,Son Güncelleme:

Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'na ziyaretçi akını

Ordu'nun Aybastı ilçesindeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası, havaların ısınması ve Kovid-19 salgınının ardından geçilen normalleşme süreciyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

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Ordu'nun Aybastı ilçesindeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası, doğa harikası menderesleri ve yayla gölüyle ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler, Perşembe Yaylası'na günübirlik gezi düzenliyor. Bazı vatandaşlar yaylaya düzenlenen turlarla gelirken kimileri ise kendi araçlarıyla yolculuk yapmayı tercih ediyor. Yapılaşmanın yasak olduğu yaylaya gelen vatandaşlar, aileleriyle hoşça vakit geçiriyor.

Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylasına ziyaretçi akını


Ziyaretçiler yaylada, piknik ve yürüyüş yapıp gölde deniz bisikleti kullanarak doyasıya eğleniyor. Koronavirüs salgını sürecinde sessiz kalan yayla, normalleşme döneminde çok sayıda vatandaşı ağırlarken bölgedeki restoranlarda ise doluluk oranının oldukça yüksek olduğu gözlemlendi. Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Perşembe Yaylası'nın doğa harikası menderesleriyle harika bir güzelliği olduğunu söyledi.

Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylasına ziyaretçi akını


Yaylada 5 menderesin birleştiğine dikkati çeken Geçtan, bu doğa harikasının başka yerde olmadığını, gelen herkesin bu manzara karşısında büyülendiğini dile getirdi. Geçtan, ziyaretçi sayısı her geçen yıl artan yaylaya, bu sene Kovid-19 salgını nedeniyle 12 Mart'tan sonra vatandaşların gelemediğini belirterek, normalleşme sürecinin başlamasıyla yaylanın yeniden turist ağırlamaya başladığını ifade etti. Kovid-19 salgını sürecinde insanların zamanının önemli kısmını evde geçirdiğini anımsatan Geçtan, "Kapalı ortamlar bir süre sonra insanları sıkmaya başlar. Dolayısıyla normalleşme sürecinin başlamasıyla vatandaşlar doğada vakit geçirmek için buraları tercih ediyorlar. Şu anda yaylaya oldukça yoğun bir ilgi söz konusu." dedi.

Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylasına ziyaretçi akını


"Konaklama yerlerinin doluluk oranı yüzde 60 civarı"

Perşembe Yaylası'ndaki yatak kapasitesinin 200 olduğunu ayrıca yaylada konaklamak isteyenler için karavan hizmeti sunulduğunu belirten Geçtan, şu anda konaklama yerlerinin doluluk oranının yüzde 60 civarında olduğunu sözlerine ekledi.

Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylasına ziyaretçi akını


İlk defa gelenler mendereslere hayran kalıyor

Balıkesir'den gelen Şeyda Aktaş, Perşembe Yaylası'na ilk defa geldiğini ifade ederek, "Geldiğimde gördüğüm manzara karşısında çok etkilendim. Buraya bayıldım." diye konuştu. Salgın sürecinde evde çok vakit geçirdikleri için sıkıldıklarını dile getiren Aktaş, şunları söyledi: "Yaklaşık üç aydan bu yana evden dışarı çıkmıyordum. Şimdi bu tatille birlikte Perşembe Yaylası'na çıkmaya karar verdim. İyi ki de gelmişim. Burası bana çok iyi geldi. Burası mutlaka herkes tarafından görülmesi gereken yerlerin başında geliyor."

Düzce'den gelen Merve Sezgin de Perşembe Yaylası'na ilk defa çıktığını ve gördüğü manzaraya hayran kaldığını aktardı. Bu yaylanın gerçek anlamda gezilip görülmesi gereken bir yer olduğunu vurgulayan Sezgin, özellikle mendereslerin etkileyici olduğunun altını çizdi. Altay Abidinoğlu da Perşembe Yaylası'nı görme fırsatını bulduğu için mutlu olduğunu belirterek, herkesi bu güzelliği görmeye davet etti.

 

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