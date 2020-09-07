Mençuna Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Mençuna Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Mençuna Şelalesi, Kamilet Vadisinde yer alıyor. Şelale iki kademeli olarak akıyor. Birinci şelale 90 metreden dökülüp, 200 metrekarelik bir göl oluşturuyor. Bu gölün devamında ikinci kısım 10 metre yükseklikten dökülerek dereyle birleşiyor.

Mençuna Şelalesi Nedir?

Doğu Karadeniz Arılı Dağlarının zirvesinden doğan küçük dereler bir araya gelerek, Kamilet Vadisi tarafından aşağı dökülmeleri sonucunda şelaleye Mençuna Şelalesi adı verilmiştir.

Mençuna Şelalesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Mençuna Şelalesi, Doğu Karadeniz Bölgesinin Artvin ilinde bulunuyor. Artvin’in Arhavi ilçesinin 15 km güneyindeki Kamilet Vadisindedir.

Mençuna Şelalesine Nasıl Gidilir?

Mençuna Şelalesine özel veya ticari araçlarla gidebiliyorsunuz. Hali hazırda toplu taşıma seferleri bulunmuyor. Arhavi veya Artvin’den kiraladığınız araçla da gidebilirsiniz. Uçakla gitmek isterseniz en yakın havayolu 60 km uzaklıktaki Batum Havaalanıdır. Pasaportsuz ve TC kimlik kartınızla bu havaalanına gidip, oradan da ücretsiz olarak Hopa’ya servisle geçebiliyorsunuz. Hopa’dan Arhavi ilçesine dolmuş seferleri bulunuyor. Arhavi’den de şelaleye yakın olan Arılı Köyü minibüslerine binebilirsiniz.

Özel veya ticari araçla şelaleye gitmek istiyorsanız, geldiğiniz güzergaha göre önce Hopa veya Arhavi’ye uğruyorsunuz. Daha sonra Ortacalar yolu ve Mançuna Şelalesi tabelalarını takip ediyorsunuz.

Mençuna Şelalesine kadar araçla gidilemiyor. Şelaleye yaklaşık bir kilometre beride dere kenarında bulunan restauranın yanına park ediyorsunuz. Tahta köprüyü geçip, dar bir patika yolundan 25-30 dakikalık bir sürede şelaleye varıyorsunuz.

Mençuna Şelalesi Nasıl Oluşmuştur?

Arılı Dağlarından eriyen karlar ve yağmur suları küçük dereler oluşturuyor. Bu dereler, yağmur suları ve karlarla besleniyorlar. Bu küçük dereler, Sazlık ve Taşlık yaylalarında birleşerek, Kamilet Vadisi kısmında aşağı dökülerek Mençuna Şelalesini oluşturuyorlar.

Mençuna Şelalesi Özellikleri

Mençuna Şelalesi, deniz seviyesinden yaklaşık 650-700 metre yüksektedir. Şelale iki kademeli olarak akıyor. Birinci kısım 90 metreden dökülüyor. Suyun aktığı yerde 200 metrekarelik bir havuz (göl) oluşturuyor. Bu havuzun devamında ikinci kısım 10 metre yükseklikten aşağı akarak Kamilet Deresiyle birleşiyor.

İlkbahar mevsiminde karların erimesiyle birlikte, suyun debisi en yüksek noktaya çıkıyor. Su, daha ziyade kayalıklara ve taşlara çarparak döküldüğü için etrafa yüksek oranda nem ve serinlik veriyor. Suyun içinde şelalelere özgü kırmızı benekli alabalık yaşıyor.

Derin ve dar bir vadide olduğu için şelalenin etrafı piknik veya kamp yapmaya müsait değil. Fakat çevrede piknik ve yürüyüş yapacak alanlar mevcuttur.

Mençuna Şelalesi Tarihi Eser veya Milli Park mıdır?

Mençuna Şelalesi için herhangi bir kanuni uygulama bulunmuyor. Bu nedenle şelale, tarihi eser ve milli park statüsünde değildir. Sadece karayolları tarafından her yıl yol bakımı yapılmaktadır.

Mençuna Şelalesi Giriş Ücreti (2020)

Mençuna Şelalesi herhangi bir işletme adına kayıtlı olmadığı için ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Mençuna Şelalesi Ziyaret Saatleri

Mençuna Şelalesi, doğal bir alan olduğu ve herhangi bir işletmeye bağlı olmadığı için günün istenen saatinde ziyaret edilebilir. Fakat doğal yaşam alanı olduğu için güneş battıktan sonra ziyaret etmek tehlikeli olabilir.

Mençuna Şelalesinin Efsanesi veya Hikâyesi Var mıdır?

Mençuna Şelalesi, Arılı ve Küçükköy sınırları içinde bulunuyor. Geçmiş yıllarda her iki köy de bu şelalenin kendilerine ait olduğu ısrarında bulunmuşlar. Hatta büyük tartışmalar bile yaşanmış. Her iki köy sakinleri de geri adım atmayınca, şelaleyi paylaşmaya karar vermişler.

Laz lehçesinde “hissedar” anlamına gelen “Mençu” “yer” anlamına gelen “na” ekini de ekleyerek hisseli yer anlamına gelen Mençuna adını vermişler.