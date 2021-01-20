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Memlekette kış, Marmaris’te bahar havası
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

Memlekette kış, Marmaris’te bahar havası

Türkiye’nin bir çok yerinde kar ve dondurucu soğuklar yaşanırken Marmaris’te güneşi gören çoluk çocuk sokaklara çıktı.

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Dün, Muğla il merkezi ve bazı ilçelerinde kar yağışı görülmüştü. Bugün ise Marmarisliler sahillerde gezip, güneşin tadını çıkardı. Vatandaşlar güzel havayı fırsat bilip çocukları ile birlikte, parklarda vakit geçirdi. Bazı vatandaşların ise balık tuttuğu gözlemlendi.

Memlekette kış, Marmaris’te bahar havası



Rus vatandaşı olan ve 15 yıldır Türkiye’de yaşayan Elena Karsinova "Benim memleketim çok soğuk burası bana sıcak geliyor. Rusya şu an -30 derece" dedi.

Memlekette kış, Marmaris’te bahar havası



Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipler sahil boyunda devriye gezerek maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyarmaya devam etti.

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